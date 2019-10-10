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洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00蔡政益

當其他三組系列戰都逼到驟死的第五戰時，洋基早早就已橫掃雙城，等待美聯冠軍戰的對手出現。洋基能以摧枯拉朽之姿淘汰雙城，除了系列戰OPS高達.929的強力打線外，難以突破的鐵牛棚也是一大關鍵，這也會是他們接下來爭冠的基石。

洋基牛棚在對雙城的三場美聯分區系列賽共投13.1局，只失掉3分，防禦率只有2.03，且完全沒有救援失敗的紀錄。這2.03的防禦率，若排除只打一場外卡戰的運動家隊，就是今年進季後賽的球隊當中最低者。

雙城教練團面對洋基打線的兇猛和牛棚的沉穩真是無計可施，只能眼睜睜地看著球隊被橫掃...
雙城教練團面對洋基打線的兇猛和牛棚的沉穩真是無計可施，只能眼睜睜地看著球隊被橫掃。 美聯社
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洋基牛棚在開季前就被認為是「史詩級」的陣容，他們去年才以9.7的牛棚團隊WAR打破道奇隊2003年所創下的9.6WAR紀錄(洋基的9.7為Fangraphs開季前的數字，現已調整為8.8)。洋基隊今年少了佈局者羅伯森(David Robertson)，於是他們以3年2700萬美元的合約簽下去年在落磯隊更猛的歐塔維諾(Adam Ottavino)，現也收到預期的效果。

今年洋基隊雖折損了巴坦希斯(Dellin Betances)這位牛棚大將，但整體來講依舊表現出色，季賽WAR值7.5在全聯盟僅次於光芒。洋基牛棚也特別會K，10.16的三振率在全聯盟僅次於紅襪和釀酒人隊。

洋基牛棚當中以查普曼(Aroldis Chapman)、歐塔維諾、格林(Chad Green)、肯利(Tommy Kahnle)和布里頓(Zack Britton)這五人最猛，其中前四位都是三振機器，季賽三振率都達11.94以上。若看防禦率，則以歐塔維諾的1.90最優，其次是布里頓的1.91和守護神查普曼的2.21。

洋基牛棚5大高手各個身懷絕技，左起分別為查普曼、歐塔維諾、格林、肯利和布里頓。 ...
洋基牛棚5大高手各個身懷絕技，左起分別為查普曼、歐塔維諾、格林、肯利和布里頓。 美聯社
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以球路來講，非三振型的布里頓有著全聯盟後援投手中最佳的伸卡球，此外他的曲球也投得相當出色。查普曼的滑球最猛，他的招牌四縫線速球今年平均98.3英里則是全聯盟第三快。歐塔維諾是滑球和伸卡球都厲害，肯利則有全聯盟後援投手中最強的變速球，格林是以四縫線速球見長。

由於這五人實在太猛，讓總教練布恩(Aaron Boone)有相當大的調度空間，所以季賽時他們並不會太操。洋基隊季賽沒有投手曾連續三天出賽，而這五人曾連續出賽兩天的次數也不過15次，可說是相當奢華的運用。這五人在季後賽可說是洋基隊的勝利方程式，他們在對雙城的三場比賽共投10.1局只掉2分，防禦率低達1.74。

洋基總教練布恩(中)在牛棚調度上滿手好牌，根本不需要太操其中一兩位。 美聯社
洋基總教練布恩(中)在牛棚調度上滿手好牌，根本不需要太操其中一兩位。 美聯社
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過去皇家隊有著名的牛棚三本柱霍蘭德(Greg Holland)、戴維斯(Wade Davis)和赫雷拉(Kelvin Herrera)，今年洋基則有自己的牛棚五虎將，他們將繼續衝擊美聯冠軍系列賽，甚至是世界大賽。

洋基查普曼

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
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