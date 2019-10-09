MLB／太空人、光芒都難纏 紐郵：洋基下一輪很硬

2019-10-09 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



紐郵報導，洋基下一輪將是硬仗。 路透 分享 facebook 洋基隊已經搶下美聯冠軍戰門票，未來對手不是太空人就是光芒，比起分區系列賽「直落三」淘汰雙城，紐約郵報指出，洋基下一個挑戰更加艱難。

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）今天不敵光芒，先發3.2局被揮出七支安打、失四分吞敗，兩隊在分區系列賽前四戰打平，後天移師休士頓進行殊死戰，太空人推出美聯防禦率王、三振王柯爾（Gerrit Cole）登板先發。

美聯冠軍賽13日開打，若是太空人晉級，將在主場對決洋基，如果光芒勝出，洋基占有主場優勢；紐約郵報分析，光芒在球季賽對美聯球隊防禦率3.65排名第一，太空人3.66居次，洋基不管碰到那一隊，都不會太好應付。

太空人前年在美聯冠軍賽打滿七場淘汰洋基，晉級世界大賽後同樣4勝3敗扳倒道奇，奪下隊史首冠，今年若是重返美聯冠軍戰，三大咖先發投手韋蘭德、柯爾、葛蘭基（ Zack Greinke）將成為洋基頭痛的問題。

柯爾後天對決光芒，如果還有美聯冠軍賽，13日首戰不可能先發；從目前狀況看來，洋基前兩戰將會碰到葛蘭基、韋蘭德，第三戰在紐約主場就會輪到柯爾登板，第四戰應是尤奎迪（Jose Urquidy），再檢又輪回三大咖。

紐約郵報特別點名光芒王牌投手摩頓（Charlie Morton）也不好惹，他在今年季後賽已奪下兩勝，前年效力太空人時，也在美聯冠軍賽第七戰奪下勝投。

洋基今年球季賽對太空人3勝4敗，包括客場三連戰遭橫掃，對光芒隊12勝7敗紀錄，則在主場8勝2敗。