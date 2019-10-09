MLB／韋蘭德季後賽最短先發 教頭淡定解釋原因

2019-10-09 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）只休三天登板，今天對光芒之戰出現控球問題，變化球也失去應有水準，只投3.2局被揮出七支安打、失四分吞敗，這場比賽是他在正常的天氣下，歷年季後賽先發最短局數。

太空人終場1：4落敗，分區系列賽打完前四戰遭光芒追平戰局，兩隊後天移師休士頓進行殊死戰，太空人占有主場優勢，推出美聯防禦率王、三振王柯爾（Gerrit Cole）登板先發，勝隊晉級美聯冠軍戰對決洋基隊。

韋蘭德過去唯一短暫休息再登板是2011年分區系列賽，當時他效力老虎隊，對洋基首戰只投一局因為下雨退場，只休兩天又在第三戰先發，投八局失四分奪勝。

太空人今天對光芒之戰，韋蘭德首局就被揮出四支安打、保送一次，包括范姆（Tommy Pham）陽春砲，單局失三分造成傷害，四局下再遭亞當斯（Willy Adams）開轟，投不滿四局退場。

韋蘭德的直球均速仍有95.1英里，自認只休三天不是問題，身體狀況算是正常，就是無法完全掌控球路，他說：「上場後很快發現，直球無法投到想要的位置，滑球效率也不好。」

太空人官網指出，韋蘭德不只滑球不太會跑，變速球也有問題，一局下被范姆開轟就是這個球路。

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）說：「要求某人在季後賽做些不正常的事，總是會有一些傷腦筋，但韋蘭德感覺不錯，很多球投得夠水準，能讓打者揮空。」