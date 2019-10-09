親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
中職30年
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

運動筆記關於跑步【關於跑步】那些努力都是公平的
健行筆記[山宿] 三分鐘排雲山莊介紹崎頂/子母隧道步道
NBA焦點球員- Shai Gilgeous-Alexander (10月9日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 老鷹 (10月8日)

MLB／韋蘭德季後賽最短先發 教頭淡定解釋原因

2019-10-09 15:58聯合報 記者藍宗標／即時報導

太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）只休三天登板，今天對光芒之戰出現控球問題，變化球也失去應有水準，只投3.2局被揮出七支安打、失四分吞敗，這場比賽是他在正常的天氣下，歷年季後賽先發最短局數。

太空人終場1：4落敗，分區系列賽打完前四戰遭光芒追平戰局，兩隊後天移師休士頓進行殊死戰，太空人占有主場優勢，推出美聯防禦率王、三振王柯爾（Gerrit Cole）登板先發，勝隊晉級美聯冠軍戰對決洋基隊。

韋蘭德過去唯一短暫休息再登板是2011年分區系列賽，當時他效力老虎隊，對洋基首戰只投一局因為下雨退場，只休兩天又在第三戰先發，投八局失四分奪勝。

太空人今天對光芒之戰，韋蘭德首局就被揮出四支安打、保送一次，包括范姆（Tommy Pham）陽春砲，單局失三分造成傷害，四局下再遭亞當斯（Willy Adams）開轟，投不滿四局退場。

韋蘭德的直球均速仍有95.1英里，自認只休三天不是問題，身體狀況算是正常，就是無法完全掌控球路，他說：「上場後很快發現，直球無法投到想要的位置，滑球效率也不好。」

太空人官網指出，韋蘭德不只滑球不太會跑，變速球也有問題，一局下被范姆開轟就是這個球路。

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）說：「要求某人在季後賽做些不正常的事，總是會有一些傷腦筋，但韋蘭德感覺不錯，很多球投得夠水準，能讓打者揮空。」

韋蘭德光芒洋基
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

MLB／太空人押韋蘭德失靈 光芒2連勝逼出G5

2019-10-09 11:15

MLB／洋基橫掃晉級慶功 查普曼左手被瓶子打傷

2019-10-09 08:19

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

MLB／紅襪戰績失色又不想花錢 明年門票仍漲價

2019-10-09 09:07

MLB／40打數只4安打 太空人外野大熄火

2019-10-09 11:55

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-09 11:25

MLB／躺飛機走道避免背傷 太空人游擊手：我可以撲了

2019-10-09 09:51

MLB／老將建功「愛死這一刻」 國聯兩組殊死戰

2019-10-09 00:00

MLB／雙城慘吞季後賽16連敗 洋基進美聯冠軍戰

2019-10-08 23:55

MLB／首支百勝球隊遭橫掃 雙城：仍可昂首闊步

2019-10-08 15:40

MLB／洋基托瑞斯攻守俱佳 雙城得點圈完全熄火

2019-10-08 14:36

MLB／3連勝橫掃雙城 洋基晉級美聯冠軍賽

2019-10-08 12:47

MLB／勇士G5推佛提奈維奇 凱柯準備牛棚出發

2019-10-08 11:12

MLB／薛則7局好投抗道奇 國民逼出第5戰

2019-10-08 10:46

MLB／回敬勇士亞古納 紅雀莫里納割喉加甩棒

2019-10-08 10:03

MLB／不知韋蘭德將先發 葛蘭基：我還來不及消化

2019-10-08 09:49

MLB／曲球和伸卡球很會跑 摩頓賞太空人9K

2019-10-08 09:18

MLB／太空人不讓了 韋蘭德休3天先發G4

2019-10-08 08:03

MLB／莫里納關鍵2打點 紅雀逼勇士打第五戰

2019-10-08 07:47

MLB／葛蘭基踢鐵板 光芒4轟退太空人保生機

2019-10-08 07:45

MLB／球季傷勢困擾 林子偉一度想哭

2019-10-08 00:26

MLB／道奇逆轉聽牌 國民G4派薛則力挽狂瀾

2019-10-08 00:09

MLB／與張育成相比 林子偉：速度略勝爆發力輸

2019-10-07 18:57

MLB／明年沒有下放權 林子偉盼壓力轉換成動力

2019-10-07 17:11

MLB／帶大聯盟光環打亞錦賽 林子偉現在就緊張

2019-10-07 16:16

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00
看更多

熱門文章

NBA／不會對莫雷發言道歉 席佛再發聲明提台北

2019-10-08 19:11

MLB／洋基橫掃晉級慶功 查普曼左手被瓶子打傷

2019-10-09 08:19

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

2019-10-09 10:14

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

MLB／太空人押韋蘭德失靈 光芒2連勝逼出G5

2019-10-09 11:15

NBA／雙箭頭日本賽連線飆47分 火箭仍不敵暴龍

2019-10-08 21:26

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-09 11:25

NBA／與7呎5吋佛爾對位 康特：塞內加爾德佬

2019-10-08 16:35

中職／象猿爭霸首戰確定滿 兄弟主場10日起預售

2019-10-08 18:12

NBA／西蒙斯飆首記三分球 陳盈駿零得分2籃板

2019-10-09 11:49

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

NBA／挺莫雷 傳出ESPN名嘴沃神被網友攻擊

2019-10-08 17:50

NBA／戴維斯加入湖人 美媒稱柏金斯角色吃重

2019-10-09 09:54

12強／林凱威最快球速95英里 準備迎接大舞台

2019-10-08 19:04

NBA／讚賞席佛發言 波波維奇：他堅守立場

2019-10-09 10:39

12強／黃甘霖展開中華隊任務 球員只有兩人現身

2019-10-08 18:51

NBA／八村壘熱身賽表現佳 巫師主帥：他打球像沙場老將

2019-10-09 10:16

NBA／衛少首秀找感覺 樂意出戰東京奧運

2019-10-09 10:58

MLB／紅襪戰績失色又不想花錢 明年門票仍漲價

2019-10-09 09:07

12強／林凱威初見王建民超緊張 前輩傳授6字訣

2019-10-08 17:44

MLB／雙城慘吞季後賽16連敗 洋基進美聯冠軍戰

2019-10-08 23:55

NBA／不甩挺港爭議 火箭雙箭頭日本賽合飆47分

2019-10-09 00:10

MLB／老將建功「愛死這一刻」 國聯兩組殊死戰

2019-10-09 00:00

NBA／威廉森首戰搶眼 鵜鶘教頭：防守還要加強

2019-10-08 18:01

2019亞錦賽成棒 預賽分組戰績表

2019-10-08 17:40

NBA／狀元威廉森熱身賽首戰 爆扣震撼全場

2019-10-09 00:07

MLB／40打數只4安打 太空人外野大熄火

2019-10-09 11:55

MLB／躺飛機走道避免背傷 太空人游擊手：我可以撲了

2019-10-09 09:51

NBA／相隔近一年終復出 佛爾茲搶眼表現引關注

2019-10-09 12:06

NBA／放膽找瑞迪克挑三分 鮑爾：真的苦練了整個夏天

2019-10-09 10:40

12強／中華隊開訓 球員僅來胡金龍、林凱威

2019-10-09 00:03

NBA／西蒙斯展現勤練外線成果 觀眾隊友齊嗨翻

2019-10-09 12:38

NBA／贊助商紛紛退出 上海宣布取消球迷之夜

2019-10-09 15:16

12強／胡金龍、林凱威老少配 中華首波報到球員

2019-10-08 18:01

網球／不排除拒戰東奧 約克維奇：看溫網表現

2019-10-08 18:52

NBA／衛少離開調整打法 亞當斯提醒自己記得抓籃板

2019-10-09 11:34

中職／象猿爭霸戰倒數 羅敏卿這項紀錄太難破

2019-10-09 14:37

NBA／票券交易平台公佈數據 洛城雙雄各擅勝場

2019-10-09 09:30

NBA／中國賽上海活動變更 球迷之夜照常舉行

2019-10-09 12:27

NBA／球迷盼本季復出 杜蘭特：不必期待

2019-10-09 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top