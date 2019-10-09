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MLB／洋基橫掃晉級慶功 查普曼左手卻被瓶子打傷

2019-10-09 08:19聯合報 記者吳敏欣／即時報導

洋基昨天以三連勝的橫掃之姿，在雙城主場風光闖進美聯冠軍賽，成為今年季後賽第一支晉級聯盟冠軍賽的球隊，不過正當全員大肆慶祝時，卻出了一點小意外，終結者查普曼（Aroldis Chapman）投球的左手被瓶子打中，手掌還包紮成一大包。

洋基在休息室裡瘋狂玩著香檳浴，眼尖的記者立刻察覺查普曼的手不對勁，上前去詢問，這位洋基火球男透過翻譯表示，「我只是在慶功，跟著大家跳來跳去，然後就被瓶子打到了，不過沒有大礙。」

洋基昨天以5：1打敗雙城，查普曼是負責最後五個出局數，送出三次三振，並收獲救援點，洋基若想在季後賽一路過關斬將，還需查普曼扮演不可或缺的最後一道鎖，因此只要他稍有狀況就會引發緊張。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也發現當家守護神的手掌是包著，不過認為查普曼還能笑，也用冰敷的左手碰拳，猜測應該沒太大問題，「他走過來我就看到了，他還想用包起來的手跟我碰拳，我馬上就反應那是什麼？但他們都急著回到場上，他臉上也還帶著大笑容，所以沒等他回答就碰拳回去。」

洋基在例行賽尾聲刻意減輕查普曼的工作量，為的就是季後賽保持狀態和體能，他在美聯分區系列賽兩場出賽，2.2局尚未失分，顯見收到成效，「我想我9月大概只有投四局吧，所以我現在覺得很有勁，也準備好了。」

洋基查普曼雙城
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