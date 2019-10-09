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壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00陳志強

隨著洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）好球進壘，主審判定三振，雙城陣中41轟的全壘打王克魯茲（Nelson Cruz）確定成為雙城今年最後一個出局數，吞下追平北美四大職業運動的最長季後賽16連敗（其中13連敗是洋基），亟欲打破的悲情「天敵魔咒」終究持續，這場持續超過十年的夢魘至今未醒，例行賽浩浩湯湯、隊史第二次單季百勝、狂敲307支全壘打的雙城，屬於季後賽的勝利只得來年再努力。

純以「數學機率」論證，假設洋基每一場面對雙城的勝率都是80%且每一場為「獨立事件」，那麼洋基連續13場對戰擊敗雙城的機率為─5.5%（0.8的13次方），相信這個數字已經讓人不得不感嘆命運的「造化弄人」了。

洋基3戰全勝橫掃雙城，輕鬆晉級美聯冠軍戰，賽後在休息室狂灑香檳慶祝。 美聯社
洋基3戰全勝橫掃雙城，輕鬆晉級美聯冠軍戰，賽後在休息室狂灑香檳慶祝。 美聯社
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棒球是個結果論的運動（嚴格來說，任何運動皆然），成王敗寇，即便前三打席都敲出全壘打的球員，也可能在該場最後一個打席吞下再見三振；又或者是例行賽大殺四方、季後賽顛簸的投手也會被一般球迷冠上「軟手」的既定印象。也如同國文課文提到的：「失意的約伯可以跌坐塵土中，以一串華美的詩句詛咒自己的誕生，被殺出局的棒球員雖然也是屁股著地，卻必須站起來，拍拍球衣上的塵土，然後走出球場。他知道，如今觀眾對一個失敗者的背影並沒興趣。

跌倒了爬起來，在棒球場上實在太尋常太不值一提了，可知天底下的勵志書對棒球來說都是廢話。哪有什麼別的球類，我們會重複的看一個個球員頹然喪氣的離場呢？所有的球賽都是不能預測的，棒球偏能預測一項，就是起碼將出現五十一名失敗者。因為只有棒球，一局的終始不是計時，而是計算出局人次。再怎麼光芒四射的球員也是出局比奔回本壘多很多。所以失敗真的沒什麼大不了。發生了的事就是發生了，人生還要繼續。」（註）

棒球比賽的勝負就像有錢人的快樂一樣，總是那麼樸實無華、且枯燥。 美聯社
棒球比賽的勝負就像有錢人的快樂一樣，總是那麼樸實無華、且枯燥。 美聯社
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廣為流傳、大家會知道的是雙城「季後賽16連敗」的難堪慘淡紀錄（大聯盟最長紀錄，且追平國際冰球聯盟的芝加哥黑鷹隊），即便這些比賽中，雙城有幾場「差點就要贏了」，過程亦是有來有往、並非毫無招架之力，但隨著時間推移，記得這些「細節」的球迷，總是屈指可數，就像小熊隊曾承載的「山羊魔咒」、白襪擁有的「黑襪魔咒」、紅襪背負的貝比魯斯魔咒（Curse of the Bambino），在曙光到來前，身為「當局者迷」角色的人們從不知道：還要再堅持多久才能掙脫枷鎖、擺脫黑暗？有的東西看似很靠近，但在真正到手以前，終是南柯一夢。

這個三連敗發生在四天內，對球迷或許來得快、去得也快，但對於球員而言卻是無垠漫長，如同捕手蓋佛（Mitch Garver）在第二戰賽後說的：「好幾次，我都覺得我們就差一口氣、臨門一腳。」，事實上確實如此，雙城的得點圈打擊率十分不理想，首戰9打數1安、次戰7打數1安、第三戰12打數1安，共計得點圈打擊率僅0.107，雖能攻佔壘包，但離踏上本壘的距離無比遙遠。例行賽雙城與洋基交手六場，平均每場得6.3分，分區系列戰這三場，卻一共只得了7分（其中4分靠全壘打，都是陽春砲）。

雙城打線老是無法串連，在得點圈有人時就熄火。像外野手羅沙里歐(右)前兩戰9打數只...
雙城打線老是無法串連，在得點圈有人時就熄火。像外野手羅沙里歐(右)前兩戰9打數只有1安打，第三戰打出3支安打，包含一支全壘打，卻只能打下1分。 美聯社
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洋基無疑是支強隊，但今年的傷兵潮、球員狀況，讓兩軍的戰力落差沒以前明顯，例行賽對戰2勝4敗，且差距不超過4分（結果季後賽3場都是4分差落敗），沒能把握這個機會好好揚眉吐氣，實屬可惜，要知道，雙城隊史對戰洋基的勝率僅40.3%（787勝1163敗，含例行賽、季後賽，含雙城前身華盛頓參議員）（若只計2000年至今，含季後賽，雙城對洋基是46勝110敗，勝率29.5%），球員、教練團都換不只一批了，天敵依然是天敵，無語問蒼天。

雖然球季結束後歐多瑞齊（Jake Odorizzi）、吉布森（Kyle Gibson）、皮內達（Michael Pineda）、卡斯楚（Jason Castro）、史構普（Jonathan Schoop）等人將投身自由球員市場，但凱普勒（Max Kepler）、羅沙里歐（Eddie Rosario）、波蘭柯（Jorge Polanco）及沙諾（Miguel Sano）等主力尚在，搭配敲出4支二壘安打，是史上分區系列戰（五戰三勝）菜鳥第一人的阿拉耶茲（Luis Arraez），明年的競爭力並不會有雪崩式下滑。

洋基實在是雙城的天敵，害雙城主場本季只能有一場季後賽，不過明年應該還是可以捲土重...
洋基實在是雙城的天敵，害雙城主場本季只能有一場季後賽，不過明年應該還是可以捲土重來。 美聯社
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筆者身為死忠雙城球迷，心有不甘是人之常情，但洋基此三戰的臨場發揮的確較優異（尤其第三戰的守備，每個沒收安打的美技都精彩絕倫，彷彿棒球之神加持般神奇，絲毫沒有僥倖成分），期許雙城球季結束後調整陣容、針對弱點進行補強，之後捲土重來，來日方長，魔咒總有破除的一天。

註：出自顏擇雅〈棒球靈魂學〉一文，2018年被選入翰林版國中國文課文。

洋基雙城

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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