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MLB／洋基托瑞斯攻守俱佳 雙城得點圈完全熄火

2019-10-08 14:36聯合報 記者蘇志畬／即時報導

托瑞斯這系列攻守俱佳，獲教頭布恩稱讚。 美聯社
托瑞斯這系列攻守俱佳，獲教頭布恩稱讚。 美聯社
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洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）在季後賽開打前就預言隊友托瑞斯（Gleyber Torres）會有好表現，今天以5：1擊敗雙城隊的晉級關鍵戰，托瑞斯四打數送出三安打，包括一發幫助洋基拿下第一分的季後賽首轟，守備上也有美技演出。

托瑞斯去年第一次出征季後賽，五場比賽僅敲出四支安打，打擊率2成50，今年三場比賽已經敲出五安，其中有三支二壘安打、一發全壘打，打擊率4成17。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「他在整個系列賽都打得很好，今天也是，持續向世界證明他在攻守兩端都是很好的球員，有美技守備，有長打，有盜壘。」

雙城這系列賽得點圈卡彈，教練團也無計可施。 美聯社
雙城這系列賽得點圈卡彈，教練團也無計可施。 美聯社
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雙城與洋基兩支季賽300轟、百勝球隊在季後賽交手，得分卻截然不同，三場比賽雙城只拿下7分，洋基則是23分，雙城今天14次得點圈打擊機會僅敲出1安，三場系列賽累計則是30次得點圈機會3安打。

布恩認為，雙城隊的打擊狀況很好，也讓比賽變得艱難，不過自家球員表現讓對手無法形成大局，「我們的球員在關鍵時刻投出好球，關鍵時刻演出美技。」今天全場最強勁的12顆球中，有9球是雙城隊敲出，卻被洋基以守備化解失分。

成為第一支晉級聯盟冠軍賽的球隊，也讓洋基有時間調整先發，派克斯頓（James Paxton）、田中將大及塞佛里諾（Luis Severino）等三場比賽，合計僅投了13.2局。

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