MLB／3連勝橫掃雙城 洋基晉級美聯冠軍賽

2019-10-08 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



洋基三連勝進軍美聯冠軍系列賽，成為第一支晉級球隊，雙城則吞下季後賽16連敗，追平北美職業運動史紀錄。 美聯社 分享 facebook

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

今天是大聯盟史上第六次分區系列賽四組對戰有機會同天分出勝負，光芒、紅雀、國民都成功續命，只有洋基隊以5：1擊敗雙城隊，拿下三連勝進軍美聯冠軍系列賽，成為第一支晉級球隊，雙城隊吞下季後賽16連敗，追平北美職業運動史紀錄。

洋基靠著托瑞斯的生涯季後賽首轟，二局上取得領先，這發全壘打剛好越過全壘打牆，碰到球迷的手後落下，經裁判重播輔助判決仍是全壘打，年僅22歲又298天的托瑞斯，成為繼1996年基特（Derek Jeter）後在季後賽開轟的最年輕洋基球員。

洋基另外在三局上、七局上分別靠著賈納（Brett Gardner）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）的一壘安打，各敲回一分，九局上梅賓（Cameron Maybin）陽春砲、葛瑞格里歐斯安打再添兩分。

營求晉級當下，洋基球員衝上投手丘上慶祝。 美聯社 分享 facebook

雙城隊雖然全場敲出九支安打，卻僅靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）的陽春砲在八局下拿到一分，洋基隊美技守備連發，頻頻化解雙城隊大好得分機會，雙城隊季後賽16連敗與國家冰球聯盟的芝加哥黑鷹隊並列最多。

二局下洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）面對無人出局滿壘，用一次內野飛球加上兩次三振，守下危機；三局下、五局下雙城都在兩出局後攻占一二壘，但一次被三振，一次眼見要穿出內野形成安打，硬是被二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）滑接攔下，傳往一壘刺殺。

六局下雙城隊一出局後靠著阿拉耶茲（Luis Arraez）的二壘安打再度攻上得點圈，不過沙諾（Miguel Sano）的強勁飛球被洋基右外野手賈吉（Aaron Judge）跳起美技接殺，九局下波蘭柯（Jorge Polanco）在一二壘有人時的內野強勁平飛球被葛瑞格里歐斯飛撲接殺。