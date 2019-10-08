MLB／勇士G5推佛提奈維奇 凱柯準備好牛棚出發

2019-10-08 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



勇士隊關鍵第五戰再度推出佛提奈維奇。 美聯社 分享 facebook

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紅雀隊成功將與勇士隊的國聯分區系列賽戰局延長，今天在延長賽十局以5：4成功續命的紅雀隊，10日的關鍵第五戰要派出第二戰先發投手弗列爾提（Jack Flaherty），對手也是當時同場較勁的佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）。

今天賽前紅雀隊總教練席爾特（Mike Shildt）就已表明，如果有第五戰，會把球交到弗列爾提手中，席爾特說：「我想這很明顯，我很期待他的投球。」

最後第五戰，紅雀教頭把球交到弗列爾提手中。 美聯社 分享 facebook

弗列爾提是在第二戰先發七局，雖然送出八次三振，不過第一局丟掉一分，第七局又被杜瓦（Adam Duvall）敲出代打兩分砲，加上紅雀打線熄火，最終以0：3吞敗。

勇士隊也再度推出佛提奈維奇，在第二戰先發繳出七局僅被敲三安、無失分的成績，另有七次三振、沒有保送，佛提奈維奇今天賽後表示，投手都會希望遇到這樣的關鍵時刻，「就看會發生什麼事吧。」

第四戰先發的勇士凱柯也準備好在第五戰擔任牛棚投手。 美聯社 分享 facebook

今天先發僅投67球的凱柯（Dallas Keuchel）也準備好在第五戰擔任牛棚投手，凱柯說：「這可能是最後一戰，或是繼續挺進，沒有人是不能登板的。」

10月4日才先發的凱柯，休息三天後再度先發，但今天僅投3.1局挨三轟，丟掉三分退場，也讓勇士牛棚提早啟動，凱柯認為身體沒有問題，也瞭解球隊面臨聽牌的優勢，勢必是一有狀況就換投，凱柯說：「短局數不是我的本色，最挫折的是，我讓大家失望了。」