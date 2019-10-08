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MLB／薛則7局好投抗道奇 國民逼出第5戰

2019-10-08 10:46聯合報 記者吳敏欣／即時報導

薛則繳出七局失一分的好投，率國民擊敗道奇，雙方要到第五戰決勝負。 美聯社
薛則繳出七局失一分的好投，率國民擊敗道奇，雙方要到第五戰決勝負。 美聯社
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國民王牌投手薛則（Max Scherzer）扛住背水一戰的壓力，在主場先發對抗道奇，繳出七局失一分的好投，率領球隊6：1在系列賽追成二平，兩隊得回道奇球場進行第五場的割喉戰。

薛則在首局挨了透納（Justin Turner）的陽春砲，讓他敲出季後賽生涯第九轟，不過接下來只被道奇敲出三支零星安打，沒有造成其它失分，投109球後退場，送出七次三振。

國民在三局下扳平戰局，靠的是瑞登（Anthony Rendon）的高飛犧牲打，此役他有三分打點，其中兩分是用高飛犧牲打換得，另一分為五局下的適時安打，攻得致勝打點。

老將辛默曼以35歲之齡成為隊史季後賽第二老開轟的球員。 美聯社
老將辛默曼以35歲之齡成為隊史季後賽第二老開轟的球員。 美聯社
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五局下國民灌進四分大局，除瑞登的貢獻外，老將辛默曼（Ryan Zimmerman）一棒三分彈為比賽定調，以35歲之齡成為隊史季後賽第二老開轟的球員，僅次於2016年37歲的沃斯（Jayson Werth），同時季後賽13分打點，擠下已離隊的哈波（Bryce Harper）， 獨占隊史榜首。

道奇投手車輪戰未發揮功效，先發的希爾（Rich Hill）投2.2局丟一分，前田健太接手1.1局無失分，烏力亞斯（Julio Urias）則以0.2局挨三分砲承擔敗投。

國民將戰線延長到第五戰，預計推出史特拉斯堡（Stephen Strasburg）先發，雖然是客場作戰，但過往歷史數據相對有利，在分區系列賽第五戰，先前客隊戰績為19勝13敗。

國民道奇
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