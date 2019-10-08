MLB／曲球和伸卡球很會跑 摩頓賞太空人9K

2019-10-08 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



美聯分區系列賽第三戰，35歲老牌先發摩頓（Charlie Morton）對太空人前隊友繳出五局失一分的好投，助光芒在背水一戰以10：3逃過橫掃，除了招牌曲球外，他的伸卡球的狀態也絕佳，是賞出9K的幕後關鍵。

摩頓今年賽季的曲球使用率是37%，是所有球種中最高，此役他以九次三振追平光芒季後賽隊史紀錄，其中6K就是曲球造成，太空人打者共看了16顆曲球，有八球是揮棒落空。

分析師在網路上貼出摩頓的投球影片，呈現80哩曲球和94哩伸卡球不同的球路軌跡，兩顆球一個跑向內角、一個竄到外角，位置相反卻剛好都位移了18.6吋（約47.2公分）。

太空人明星二壘手亞土維（Jose Altuve）在首局對摩頓開轟，下個打席又敲出二壘安打，卻在五局上最後一次對決被三振後，搖頭走回休息區，他說，「今天摩頓太不可思議了，伸卡球和四縫線速球都很好，曲球大概也是我今年看到最棒的，這果然就是他。」

摩頓在開賽遇亂流，用了52球才投完前兩局，連光芒教頭凱許（Kevin Cash）都直言，「前兩局打完我們沒預期這樣的結果，還想說他能投完三局嗎？」最後摩頓以93球完成五局任務，所以在第六局沒續投，原因之一在於如果有第五戰，他不排除擔任長中繼。

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