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MLB／太空人不讓了 韋蘭德休3天先發G4

2019-10-08 08:03聯合報 記者吳敏欣／即時報導

光芒在主場搶下一勝，太空人不想再讓了，明天在美聯分區系列賽第四戰，直接押出頭號王牌韋蘭德Justin Verlander）先發，避免夜長夢多。

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）今天在賽後記者會上宣布消息，只休三天的韋蘭德要在明天銜命上陣，客場就得了結光芒，「他是世界上最好的投手之一，戰況不能再拖了，他也準備好了。」

韋蘭德同意總教練避免延長戰線的做法，「不能將雞蛋放在同一個籃子裡，如果我們第四戰輸了，我要和柯爾（Gerrit Cole）要在第五戰一起上嗎？那就太瘋狂了。」

韋蘭德在大聯盟生涯有過一次在兩場先發之間只休三天，但那不僅是2011年的往事，而且前一場為因雨延賽，當時他為老虎先發美聯分區系列賽第一戰，對洋基只投一局就休息，第三戰再度先發。2017年季後賽韋蘭德也曾在太空人休三天又登板，不過第二場是從牛棚出發。

根據過去季後賽經驗，當所屬球隊只差一勝就可以拿下系列賽時，韋蘭德四場出賽，其中三場先發，25.2局投球，防禦率為1.05，送出30次三振，就看明天能否延續佳績。

韋蘭德前一役對光芒主投七局，被敲一支安打無失分，他說，「我將會表現得像第一戰那樣，也會像所有我投過的季後賽一樣，在我心目中，這場感覺就像是割喉戰。」

韋蘭德光芒Justin Verlander
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