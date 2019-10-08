MLB／道奇逆轉聽牌 國民今派薛則力挽狂瀾

2019-10-08 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



透納(左)。 歐新社 分享 facebook

國民隊牛棚昨天「一局爆」，道奇隊六局上一口氣打了十一人次，以透納三分砲在內的六支安打狂攻七分，終場十比四獲勝，在分區系列賽搶下二勝一敗「聽牌」，只要再奪一勝就可連續四年闖進國聯冠軍戰。

道奇打完前五局一比二落後，幾乎無法突破國民先發投手桑契斯的封鎖，國民六局上推出柯賓接替投球任務，讓道奇逮到大反撲的機會，他只投○點二局失六分吞敗，國民在系列賽已無退路，今天推出王牌投手薛則先發，希望在主場力挽狂瀾。

道奇昨天在六局上兩出局後攻下七分，透納三分砲把比數差距拉大到領先六分，打垮國民士氣。

道奇全場揮出十四支安打，包括三支全壘打，替補一壘手佛瑞茲三個打數都是安打，他說：「不管是誰站上投手丘，左投還是右投，我們都準備好了，全隊從不懷疑自己的能力。」

道奇南韓投手柳賢振先發五局，被揮出四支安打、失兩分，唯一失血是首局被國民四棒索托轟出兩分砲，奪下今年季後賽首勝，歷年戰績三勝二敗。

史旺森(左)。 路透 分享 facebook

國聯昨天另一戰，勇士隊打完前八局落後一分，九局上史旺森二壘打追平比數後，杜瓦關鍵安打攻下兩分打點，終場反以三比一擊敗紅雀隊，同樣取得二勝一敗領先，最快今天晉級國聯冠軍戰。

勇士最近一次晉級國聯冠軍戰已是二○○一年的事，接下來八次季後賽紀錄有七次在分區系列賽出局，還有一次在外卡驟死賽打包。