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MLB／與張育成相比 林子偉：速度略勝爆發力輸

2019-10-07 18:57中央社 台北7日電

看到印地安人隊張育成今年升上大聯盟，林子偉笑說：「速度我略勝、但他爆發力很好。」...
看到印地安人隊張育成今年升上大聯盟，林子偉笑說：「速度我略勝、但他爆發力很好。」 圖／聯合報系資料照片
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近年持續有台灣球員旅美，紅襪隊林子偉建議「不要害怕失敗，透過失敗才能學習成長」；看到印地安人隊張育成今年升上大聯盟，林子偉笑說：「速度我略勝、但他爆發力很好。」

旅美是許多台灣球員最大夢想，近年也持續有潛力球員赴美發展，林子偉表示，想要挑戰職棒，「不能怕失敗，要勇於嘗試，從失敗中能學習到很多東西」，旅美發展，除了球技，語言、生活飲食都是很大挑戰。

林子偉表示，在小聯盟3A比賽時，曾經碰到小熊隊投手胡智為、印地安人隊張育成，當時紅襪隊的隊友都會問，「這兩人是來自台灣的嗎？」他們對張育成印象很深刻，一直有疑問為什麼張育成條件這麼好，還沒能升上大聯盟。

林子偉此次返台記者會心情輕鬆、笑語不斷，談到張育成，林子偉笑說，「如果要比速度，我略勝一籌，但是張育成有身材優勢，爆發力又很好，我對他也有很高的評價，比給自己的評價高」。

林子偉返台除了打亞洲棒球錦標賽外，也有安排回饋基層棒球活動。林子偉表示，如果要跟小朋友分享觀念，只希望他們開心打球；林子偉透露，前幾年表現不好的時候，一直把不好的東西放在身上，忘了當初為什麼想要打球的初衷，「現在努力的慢慢找回」。

林子偉張育成大聯盟
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