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MLB／明年沒有下放權 林子偉盼壓力轉換成動力

2019-10-07 17:11聯合報 記者吳敏欣／即時報導

林子偉（左）接受贊助廠商贈禮。 記者吳敏欣／攝影
林子偉（左）接受贊助廠商贈禮。 記者吳敏欣／攝影
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林子偉結束不完美的賽季，受到傷勢影響，在大聯盟留下近三年最低成績，不過展望來季，已經沒有下放權的他認為明年是很大的機會，希望能把壓力轉換成動力。

由於升上大聯盟已經滿三年，林子偉下個球季起無法讓紅襪隊任意下放小聯盟，擴展大聯盟機會的同時，也得背負可能指定轉讓的危機，對此林子偉表示，「我覺得是壓力，期盼能轉換成動力，明年是很大的機會，所以希望身體能更健康。」

紅襪去年帶回世界大賽冠軍，今年戰績卻不盡理想，球隊陣容上或許會做出調整，包含霍特（Brock Holt）和貝茲（Mookie Betts）等主力都傳出離隊可能，不過林子偉認為，明年球隊名單還很難猜，因此自己需繼續扮演好內、外野活棋的角色，「只要能在大聯盟出賽，不管守哪都可以。」

亞錦賽內野搭檔張育成今年升上印地安人隊，成為第16位來自台灣的大聯盟球員，林子偉透露，紅襪隊友之前也很關注張育成何時上大聯盟，因為3A曾對戰過，覺得他身材、守備和爆發力都很好，好奇怎麼會還沒上，「我對張育成的評價也比自己還高，他各方面條件都好，我只有速度略勝一籌。」

目前大聯盟季後賽正如火如荼進行，林子偉看好太空人隊能摘下3年內第2座世界大賽冠軍，「雖然他們身價不是最高的，但是狀態很穩定。」

大聯盟林子偉張育成
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