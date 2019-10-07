MLB／腦震盪錯過9月擴編 林子偉：很想哭

2019-10-07 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



旅美台將林子偉今天舉行返台記者會，暢談今年征戰美職的心路歷程。 記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

旅美台將林子偉今天舉行返台記者會，暢談今年征戰美職的心路歷程，談到8月底在小聯盟外野守備時撞上全壘打牆，造成腦震盪而錯過剩下賽季和9月擴編，他坦言當時很想哭。

林子偉今年錯過開季25人名單，並因傷勢影響，只在紅襪出賽13場比賽，留下2成打擊率和1分打點，為近3年大聯盟成績最低，最大亮點是在5月時敲出生涯第35支安打，超越前輩胡金龍成為台灣大聯盟安打王，他回想當時心情，「看到報導是滿開心的，但後來想想這只是一個過程，不能只停在這，每年要敲更多安打數。」

林子偉賽季發生兩次傷況，首先是5月時在大聯盟盜壘時扭傷腳，當場被教練團和防護員護送退場，一度傳出傷勢嚴重的消息，所幸後來虛驚一場；林子偉回憶，當下以為韌帶斷了，痛到無法站起來，還好經過防護員治療後可以走路，才覺得逃過一劫，「剛好我是左打，又傷到左腳，所以休息久一點。」

傷兵當了兩個月，林子偉在7月復出並下放到3A，卻在8月底為了接外野飛球撞上全壘打牆，他指出，由於2014年也有腦震盪的經驗，所以一下場就向球團反應不對勁，後來檢查確定有輕微腦震盪，讓他相當洩氣，「很想哭，因為快9月擴編了，為了一顆球浪費一個月大聯盟的機會。」後來靠著和老婆、教練之間的聊天才轉換心情，「畢竟這個（受傷）不是自己能控制的。」

歷經傷勢拖累的賽季，林子偉對明年賽季的展望和目標只有一個，「身體健康，尤其球季中受傷真的很難調回來。」