親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

運動筆記Nike Oregon Project的禁藥風雲-左旋肉鹼(L-Carnitine)魔力在哪裡?【運動傷害退散】冰敷？熱敷？到底怎麼用？判斷小撇步，讓你不再一個頭兩個大
健行筆記造橋/鄭漢步道清水/鰲峰山步道
NBA賽事懶人包 (10月7日)今日五大好球 (10月7日)

MLB／腦震盪錯過9月擴編 林子偉：很想哭

2019-10-07 16:02聯合報 記者吳敏欣／即時報導

旅美台將林子偉今天舉行返台記者會，暢談今年征戰美職的心路歷程。 記者吳敏欣／攝影
旅美台將林子偉今天舉行返台記者會，暢談今年征戰美職的心路歷程。 記者吳敏欣／攝影
分享

旅美台將林子偉今天舉行返台記者會，暢談今年征戰美職的心路歷程，談到8月底在小聯盟外野守備時撞上全壘打牆，造成腦震盪而錯過剩下賽季和9月擴編，他坦言當時很想哭。

林子偉今年錯過開季25人名單，並因傷勢影響，只在紅襪出賽13場比賽，留下2成打擊率和1分打點，為近3年大聯盟成績最低，最大亮點是在5月時敲出生涯第35支安打，超越前輩胡金龍成為台灣大聯盟安打王，他回想當時心情，「看到報導是滿開心的，但後來想想這只是一個過程，不能只停在這，每年要敲更多安打數。」

林子偉賽季發生兩次傷況，首先是5月時在大聯盟盜壘時扭傷腳，當場被教練團和防護員護送退場，一度傳出傷勢嚴重的消息，所幸後來虛驚一場；林子偉回憶，當下以為韌帶斷了，痛到無法站起來，還好經過防護員治療後可以走路，才覺得逃過一劫，「剛好我是左打，又傷到左腳，所以休息久一點。」

傷兵當了兩個月，林子偉在7月復出並下放到3A，卻在8月底為了接外野飛球撞上全壘打牆，他指出，由於2014年也有腦震盪的經驗，所以一下場就向球團反應不對勁，後來檢查確定有輕微腦震盪，讓他相當洩氣，「很想哭，因為快9月擴編了，為了一顆球浪費一個月大聯盟的機會。」後來靠著和老婆、教練之間的聊天才轉換心情，「畢竟這個（受傷）不是自己能控制的。」

歷經傷勢拖累的賽季，林子偉對明年賽季的展望和目標只有一個，「身體健康，尤其球季中受傷真的很難調回來。」

【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

MLB／帶大聯盟光環打亞錦賽 林子偉現在就緊張

2019-10-07 16:16

MLB／國民先發當牛棚踢鐵板 道奇單局7分聽牌

2019-10-07 11:49

MLB／勇士9上反撲3分 踢館紅雀獲聽牌優勢

2019-10-07 08:53

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

MLB／背水一戰對決前隊友 摩頓：太空人沒秘密

2019-10-07 11:23

MLB／賈吉挺塞佛里諾先發G3：他是我們的王牌

2019-10-07 10:06

MLB／在整記者嗎？ 葛蘭基43字省話回答8問題

2019-10-07 09:25

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-07 11:50

MLB／代打擊垮國民柯賓 道奇教頭早有準備

2019-10-07 12:49

MLB／火力壓倒雙城 賈吉：我們引擎全開

2019-10-07 11:04

MLB／天使第一選擇 麥登本周面試教頭

2019-10-07 10:31

MLB／延後一天先發多休息 薛則：可以貢獻更多

2019-10-07 08:15

MLB／柯爾神鬼K功 太空人教頭：不可思議

2019-10-07 00:54

MLB／光芒2連敗無退路 要靠世界大賽英雄翻身

2019-10-06 19:18

MLB／季後賽超兩極 美聯拚橫掃、國聯陷僵局

2019-10-06 17:14

MLB／被雙塞揚熱門賞23K 光芒晉級機率剩1成

2019-10-06 17:11

MLB／球僮座椅幫倒忙 太空人少1分怪運氣差

2019-10-06 15:07

MLB／柯爾15K三振秀 太空人險勝光芒先聽牌

2019-10-06 13:07

MLB／想看老東家挑戰太空人 A-Rod：精彩可期

2019-10-06 11:19

MLB／季後賽變猛 田中將大：小樣本而已

2019-10-06 10:56

MLB／太空人雙王牌太威 游擊手：我無聊死了

2019-10-06 10:28

MLB／基襪教頭案例在先 貝爾川也想當教練

2019-10-06 10:24

MLB／紅雀G3派韋恩萊特 06年奪冠對手才9歲

2019-10-06 09:32

MLB／洋基率先聽牌 田中季後賽ERA史上第六

2019-10-06 09:31

MLB／明年看不到了？ 紅襪季票沒宣傳貝茲

2019-10-06 08:24

MLB／馬丁蹲捕柳賢振數據最補 教頭仍賣關子

2019-10-06 06:52

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00
看更多

熱門文章

連外國人都驚嘆！ 台灣10大絕美城堡淪為法拍屋

2019-10-07 08:58

林志玲超正回眸 土耳其藍菱格紋包好搶鏡

2019-10-06 20:45

私立華洲工家證實停辦 校長：少子化嚴重，這天遲早要來

2019-10-06 19:21

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

2019-10-06 20:38

除機場線外香港地鐵全部停駛 香港交通癱瘓

2019-10-06 21:08

局勢動盪！最近要去香港玩嗎？ 請留意這些須知事項

2019-10-06 18:29

曾傳假死逃債…先鋒創始人張振新去世 留百億資產窟窿

2019-10-06 14:18

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

紅極一時的「喪屍版」裘莉遭逮 被控褻瀆、煽動暴力罪

2019-10-07 08:10

神祕東風、攻擊式無人機 這些武器讓習近平忍不住…

2019-10-07 08:00

殖利率6.4%吸引人 0056爆出「搶息」大量

2019-10-07 09:31

香港示威者雷射筆照解放軍營 軍人警告後果自負

2019-10-06 21:53

超高車硬闖鳳鼻隧道恐賠8百萬 公路總局加強限高防線

2019-10-06 20:00

非法醫材／7萬件非法鈦合金骨釘骨板 流入逾200家院所

2019-10-06 21:52

德儀終止代理權大動作 大聯大、文曄股價雙雙下跌

2019-10-07 11:00

「從3萬對跌破7千對」兩岸通婚大退潮

2019-10-07 00:36

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

2019-10-07 00:07

南延到屏東票價出來了 高鐵：60出頭

2019-10-07 10:27

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

鴻海超視堺量產跳票 供應商提六訴求

2019-10-06 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top