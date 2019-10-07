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MLB／國民先發當牛棚踢鐵板 道奇單局7分聽牌

2019-10-07 11:49聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

馬丁(中)包辦4分打點，道奇單局擊垮國民，系列賽聽牌了。 美聯社
馬丁(中)包辦4分打點，道奇單局擊垮國民，系列賽聽牌了。 美聯社
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2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

國民隊拿先發投手補牛棚漏洞的策略踢到鐵板，今天對戰道奇隊，六局上推出柯賓（Patrick Corbin），卻引發單局丟掉七分的災難，道奇以10：4在客場拿下勝利，分區系列賽取得2勝1敗的聽牌優勢。

國民隊在外卡戰讓史特拉斯堡（Stephen Strasburg）中繼三局、分區系列賽第二戰薛則（Max Scherzer）中繼一局，都拿下勝利，今天也想比照辦理，六局上面對2：1領先，讓分區系列賽首戰先發的柯賓中繼登板。

柯賓先被貝林格（Cody Bellinger）敲安打，三振掉兩人後，面對佛瑞茲（ David Freese）、馬丁（Russell Martin）、赫南德茲（Enrique Hernandez）都被敲安，丟掉四分退場，接替的蘇洛（Wander Suero）又被透納（Justin Turner）敲出三分砲，從領先一分變成落後六分。

國民又讓系列賽首戰先發的柯賓中繼登板，不過這回踢到鐵板被打得滿頭包。 美聯社
國民又讓系列賽首戰先發的柯賓中繼登板，不過這回踢到鐵板被打得滿頭包。 美聯社
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道奇隊在兩出局後拿下七分，追平2007年紅襪隊、2010年巨人隊的紀錄，季後賽在兩出局後單局拿下最多分。

道奇隊派出本季防禦率王柳賢振先發，雖然在一局下被索托（Juan Soto）敲出兩分砲，但接下來連續賞出四個鴨蛋，六局上被代打換下，總計五局被敲四安，失兩分，三次三振、兩次四壞保送。

雖然凱利（Joe Kelly）被敲一安、送出三次三振，一個人都沒解決，就讓道奇隊再丟兩分，不過捕手馬丁在九局上再補上兩分砲，澆熄國民反撲希望。

道奇國民
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