MLB／火力壓倒雙城 賈吉：我們引擎全開

2019-10-07 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基隊季後賽火力一樣兇猛，主砲賈吉就稱全隊是引擎全開。 美聯社 分享 facebook

洋基隊季後賽火力一樣兇猛，美聯分區系列賽對雙城隊前兩戰打下18分，取得兩勝零敗的聽牌之姿，賈吉（Aaron Judge）表示，「當我們引擎全開，打線上是沒有弱點的，這就是我們前兩戰的表現，也希望繼續延續。」

洋基隊移師雙城隊主場尋求三連勝橫掃，賈吉前兩戰總計六打數，敲出三支二壘安打，另外還有四次保送，他說：「我們現在引擎全開，每個人揮棒狀況都很好，打擊變成有趣的事，鎖定球路，當他們犯錯，就猛力一揮。」

賈吉不是一開始就能享受季後賽樂趣，在2017年敲出52轟的新人球季，賈吉在美聯系列賽對印地安人的五場比賽，20打數僅1安，還吞下16次三振，不過接下來14場季後賽，賈吉的打擊率高達3成47，有6發全壘打、11分打點、14得分。

雖然有著好隊友讓賈吉的工作更輕鬆，可以耐心選球，等到想打的球再攻擊，就算保送也能將攻勢延續給下一棒，不過賈吉也說：「當比賽面臨重要時刻，我希望是我作主，幫助球隊贏球是最重要的，不需要迴避，我也相信隊友，如果我沒搞定，他們也會幫我。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為賈吉能夠享受壓力，「我認為他是為季後賽而生，無論是在防守、跑壘或是攻擊，每一個方面都做得很好，我認為他現在在最佳狀態。」

而季賽火力同樣兇猛的雙城隊，前兩戰只打下6分，例行賽三振數、揮空率都排名美聯第四少的打線，美聯分區系列賽卻被三振掉27次。