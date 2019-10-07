親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

運動筆記Nike Oregon Project的禁藥風雲-左旋肉鹼(L-Carnitine)魔力在哪裡?【運動傷害退散】冰敷？熱敷？到底怎麼用？判斷小撇步，讓你不再一個頭兩個大
健行筆記造橋/鄭漢步道清水/鰲峰山步道
NBA今日最佳好球- Robert Williams (10月7日)今日最佳灌籃- Jaren Jackson Jr. (10月7日)

MLB／火力壓倒雙城 賈吉：我們引擎全開

2019-10-07 11:04聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

洋基隊季後賽火力一樣兇猛，主砲賈吉就稱全隊是引擎全開。 美聯社
洋基隊季後賽火力一樣兇猛，主砲賈吉就稱全隊是引擎全開。 美聯社
分享

洋基隊季後賽火力一樣兇猛，美聯分區系列賽對雙城隊前兩戰打下18分，取得兩勝零敗的聽牌之姿，賈吉（Aaron Judge）表示，「當我們引擎全開，打線上是沒有弱點的，這就是我們前兩戰的表現，也希望繼續延續。」

洋基隊移師雙城隊主場尋求三連勝橫掃，賈吉前兩戰總計六打數，敲出三支二壘安打，另外還有四次保送，他說：「我們現在引擎全開，每個人揮棒狀況都很好，打擊變成有趣的事，鎖定球路，當他們犯錯，就猛力一揮。」

賈吉不是一開始就能享受季後賽樂趣，在2017年敲出52轟的新人球季，賈吉在美聯系列賽對印地安人的五場比賽，20打數僅1安，還吞下16次三振，不過接下來14場季後賽，賈吉的打擊率高達3成47，有6發全壘打、11分打點、14得分。

雖然有著好隊友讓賈吉的工作更輕鬆，可以耐心選球，等到想打的球再攻擊，就算保送也能將攻勢延續給下一棒，不過賈吉也說：「當比賽面臨重要時刻，我希望是我作主，幫助球隊贏球是最重要的，不需要迴避，我也相信隊友，如果我沒搞定，他們也會幫我。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為賈吉能夠享受壓力，「我認為他是為季後賽而生，無論是在防守、跑壘或是攻擊，每一個方面都做得很好，我認為他現在在最佳狀態。」

而季賽火力同樣兇猛的雙城隊，前兩戰只打下6分，例行賽三振數、揮空率都排名美聯第四少的打線，美聯分區系列賽卻被三振掉27次。

賈吉雙城洋基
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

MLB／國民先發當牛棚踢鐵板 道奇單局7分聽牌

2019-10-07 11:49

MLB／勇士9上反撲3分 踢館紅雀獲聽牌優勢

2019-10-07 08:53

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

MLB／在整記者嗎？ 葛蘭基43字省話回答8問題

2019-10-07 09:25

MLB／賈吉挺塞佛里諾先發G3：他是我們的王牌

2019-10-07 10:06

MLB／背水一戰對決前隊友 摩頓：太空人沒秘密

2019-10-07 11:23

MLB／天使第一選擇 麥登本周面試教頭

2019-10-07 10:31

MLB／延後一天先發多休息 薛則：可以貢獻更多

2019-10-07 08:15

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-07 11:50

MLB／柯爾神鬼K功 太空人教頭：不可思議

2019-10-07 00:54

MLB／光芒2連敗無退路 要靠世界大賽英雄翻身

2019-10-06 19:18

MLB／季後賽超兩極 美聯拚橫掃、國聯陷僵局

2019-10-06 17:14

MLB／被雙塞揚熱門賞23K 光芒晉級機率剩1成

2019-10-06 17:11

MLB／球僮座椅幫倒忙 太空人少1分怪運氣差

2019-10-06 15:07

MLB／柯爾15K三振秀 太空人險勝光芒先聽牌

2019-10-06 13:07

MLB／想看老東家挑戰太空人 A-Rod：精彩可期

2019-10-06 11:19

MLB／季後賽變猛 田中將大：小樣本而已

2019-10-06 10:56

MLB／太空人雙王牌太威 游擊手：我無聊死了

2019-10-06 10:28

MLB／基襪教頭案例在先 貝爾川也想當教練

2019-10-06 10:24

MLB／紅雀G3派韋恩萊特 06年奪冠對手才9歲

2019-10-06 09:32

MLB／洋基率先聽牌 田中季後賽ERA史上第六

2019-10-06 09:31

MLB／明年看不到了？ 紅襪季票沒宣傳貝茲

2019-10-06 08:24

MLB／馬丁蹲捕柳賢振數據最補 教頭仍賣關子

2019-10-06 06:52

MLB／史特拉斯堡、薛則全押上 國民勝道奇扳平

2019-10-05 13:23

MLB／休賽季兼差Uber 24歲雙城小將先發抗洋基

2019-10-05 12:47

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／新主場拚30呎遠射 柯瑞：讓大家嗨起來

2019-10-06 14:15

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-07 11:50

NBA／AD湖人首秀揚威 魔術強森：其他隊當心

2019-10-06 13:20

NBA／讚改變籃球樣貌 皮朋：不會有下個柯瑞

2019-10-06 14:52

MLB／柯爾15K三振秀 太空人險勝光芒先聽牌

2019-10-06 13:07

MLB／被雙塞揚熱門賞23K 光芒晉級機率剩1成

2019-10-06 17:11

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

MLB／季後賽超兩極 美聯拚橫掃、國聯陷僵局

2019-10-06 17:14

足球／被爆料婚禮前要離婚 陳柏良：因個性差異

2019-10-06 17:13

日職／宋家豪連19戰未失分 樂天不敵軟銀遭扳平

2019-10-06 15:59

NBA／鄧肯穿西裝開始助教人生 羅賓森：挺帥氣

2019-10-07 11:35

NBA／雷納德首度全程訓練 傳有機會熱身賽亮相

2019-10-06 17:30

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

日職／史上唯一400勝投手 金田正一病逝

2019-10-06 20:19

MLB／球僮座椅幫倒忙 太空人少1分怪運氣差

2019-10-06 15:07

中職／和Lamigo這名字說再見 阿誠：從沒想過

2019-10-06 13:31

NBA／戴維斯首秀搶眼 詹姆斯：他是怪物

2019-10-07 11:01

中職／中信峮峮化身一日店長：保持身材祕訣是運動

2019-10-06 20:43

MLB／光芒2連敗無退路 要靠世界大賽英雄翻身

2019-10-06 19:18

MLB／勇士9上反撲3分 踢館紅雀獲聽牌優勢

2019-10-07 08:53

中職／兄弟總冠軍賽票價出爐 內野熱區1380元

2019-10-06 13:47

MLB／在整記者嗎？ 葛蘭基43字省話回答8問題

2019-10-07 09:25

MLB／柯爾神鬼K功 太空人教頭：不可思議

2019-10-07 00:54

NBA／火箭總管挺港 中國籃球協會：暫停與火箭合作

2019-10-06 15:44

NBA／火箭總管挺港 中批「不能吃中國還罵中國」

2019-10-06 16:18

MLB／國民先發當牛棚踢鐵板 道奇單局7分聽牌

2019-10-07 11:49

NBA／泰托姆20分領銜 綠衫軍逆轉勝黃蜂

2019-10-07 10:49

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

田徑世錦賽／標槍第10作收 鄭兆村難掩失望

2019-10-07 09:17

中職／史上第2次破500轟 猿隊165轟隊史新高

2019-10-06 18:56

NBA／香港反送中敏感？ 火箭老闆：避談政治

2019-10-06 16:19

田徑世錦賽／男子400接力 日本破亞洲紀錄

2019-10-07 00:54

MLB／延後一天先發多休息 薛則：可以貢獻更多

2019-10-07 08:15

全運會／桌球神童3金1銀！粉絲暴動了

2019-10-07 00:54

亞錦賽／強碰季後賽 中華隊黃金三游成形靠好運

2019-10-07 08:29

黑豹旗／抽中上上籤無用 松山工農首戰拚「大魔王」

2019-10-06 18:07

日職／乙坂智再見轟擊沉阪神 橫濱驚險保生機

2019-10-06 17:21

NBA／狀元威廉森領銜 鵜鶘內杜克戰隊成型

2019-10-06 12:45

MLB／賈吉挺塞佛里諾先發G3：他是我們的王牌

2019-10-07 10:06

黑豹旗／抽中平鎮很榮幸 治平想看李晨薰表現

2019-10-06 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top