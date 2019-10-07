MLB／天使第一選擇 麥登本周面試教頭

2019-10-07 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



據傳麥登將在本周與天使隊面試新教頭職位。 美聯社 分享 facebook

天使隊開除奧斯穆斯（Brad Ausmus），是為了麥登（Joe Maddon）鋪路的傳言可性度越來越高，The Athletic與ESPN的記者都爆料，麥登將在本周與天使隊面試新教頭職位。

ESPN記者歐尼（Buster Olney）率先爆料，麥登將與天使隊面談，The Athletic運動網站記者羅森索（Ken Rosenthal）今天在推特點出時間，「麥登本周將與天使隊面談，而他是天使隊的第一選擇。」

9月30日麥登確定離開效力五年的小熊隊，10月1日天使隊就開除還有兩年合約的總教練奧斯穆斯，過去曾在天使隊教練團執教31年的麥登，被視為接任的當然順位。

天使總管艾普勒（Billy Eppler）日前雖然澄清，開除奧斯穆斯是戰績因素，與其他人選無關，不過今年大聯盟許多球隊開缺，天使隊是麥登目前唯一要前往面試的球隊，麥登也是第一位被報導要與天使隊面試的總教練。

而小熊隊的總教練空缺也十分搶手，目前已先面試自家板凳教練洛利泰（Mark Loretta），本周還要與前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）、前小熊捕手羅斯（David Ross）、一壘指導教練凡納伯（Will Venable）進行面談。