MLB／賈吉挺塞佛里諾先發G3：他是我們的王牌

2019-10-07 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基尋求橫掃雙城，第三戰派出塞佛里諾先發。 美聯社 分享 facebook

洋基抵達雙城主場，準備在明天的美聯分區系列賽第三戰當「奧客」，派出塞佛里諾（Luis Severino）先發尋求橫掃，這位因傷休養大半季，只在9月先發三場例行賽的前王牌，自認目前狀態絕佳，準備為球隊做出貢獻。

塞佛里諾去年狂收19勝，晉升洋基新一代王牌，不過今年春訓卻傳出肩傷，一路關機到下半季，趕上例行賽尾聲復出，明天他將為洋基爭取隊史第17張美聯冠軍賽門票。

塞佛里諾過往季後賽成績為六場先發，1勝2敗、防禦率6.26，而且處女秀正是2017年外卡戰在主場面對雙城，當時雖然以無關勝負作收，但是只投六名打者，其中四人敲出安打，包含兩發全壘打，共丟三分，對此他開玩笑回答，「我不記得了。」

塞佛里諾坦言，兩年前對雙城的季後賽的確是艱困一役，不過這趟移師雙城主場，對他而言別具意義，「這地方對我來說很特別，我第一次在大聯盟球場投球就是這，是2014年的未來之星明星賽，這是一座很了不起的球場，球迷們很不可思議，所以我很期待。」

洋基隊友也為缺席了五個月的塞佛里諾背書，賈吉（Aaron Judge）說道，「他是我們的王牌，這幾年以來都是，我們很興奮他能先發第三戰，他休養了一大段時間，所以他正帶勁，也準備好了。」