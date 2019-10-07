MLB／在整記者嗎？ 葛蘭基43字省話回答8問題

2019-10-07 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



面對記者們的許多提問，「Z魔神」面不改色扮演「省話一哥」，用43個字答完記者會上的八個問題。 美聯社 分享 facebook

太空人前兩號先發韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）都繳出塞揚等級的完美表現，助球隊從光芒手中搶下美聯分區系列賽二連勝，明天要在客場接力登板的第三張王牌葛蘭基（Zack Greinke）此刻心情為何？只見面對記者們的許多提問，「Z魔神」面不改色扮演「省話一哥」，用43個字答完記者會上的八個問題，而且其中兩題的回應是「不知道。」

太空人已經抵達光芒主場備戰，只要再一勝就可以橫掃系列賽，取得美聯冠軍賽門票，肩負此役先發大任的是今年季中才轉隊到來的葛蘭基，有社交障礙的他在賽前記者會「正常演出」。

當記者問道，「有一陣子沒比賽了，最近如何做準備的？」葛蘭基回答，「每天傳接球。」記者們繼續上陣，「前兩場比賽有什麼觀戰心得嗎？尤其看到韋蘭德和柯爾的表現，或者休士頓球迷的季後賽氛圍。」葛蘭基兩個字結束話題，「很棒。」

不在乎記者會氣氛凝固，葛蘭基對於轉隊太空人後如何無縫接軌，聳個肩給出簡潔答案，「投就對了，做該做的事。」記者們沒放棄，繼續問道，「前兩場比賽有從隊友身上看到怎樣去投光芒嗎？是否會做不一樣的策略？」葛蘭基沉默一陣子才開口，「我也不確定，我還沒想這麼多。」

葛蘭基的應答除了逼得記者絞盡腦汁想問題，還得把所有問答逐字稿，才能構成一篇文章，「在聽牌情況下投球對你有什麼意義嗎？」葛蘭基回答，「我不知道，就是一般的比賽吧。」記者續問，「在靠近家鄉奧蘭多的地方投球有什麼感覺，你覺得球場有變化嗎？」葛蘭基再度句點，「我不知道。」

葛蘭基回答最長的一個問題終於出現，當記者問，「談談光芒打者的威脅性。」他說道，「他們是好打者，也是好跑者。」

連太空人教頭辛區（A.J. Hinch）都看不下去出面救援，接下來十分鐘回答11個問題，結束時補上一句，「我講的有比葛蘭基長吧。」