MLB／勇士9上反撲3分 踢館紅雀獲聽牌優勢

2019-10-07 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國聯分區系列賽第三戰，勇士九局上完成逆襲，三支安打和一個故意四壞球保送，灌進三分，終場以3：1成功踢館紅雀，搶先獲取聽牌優勢。

紅雀九局上派終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）關門，卻沒有守住一分領先，一登板就被唐納森（Josh Donaldson）敲出二壘安打，雖然接下來連飆2K，但刻意保送麥肯（Brian McCann）後，被史旺森（Dansby Swanson）和杜瓦（Adam Duvall）連敲兩支安打，史旺森先追平比數，杜瓦一棒打下兩分超前分。

紅雀老牌先發韋恩萊特（Adam Wainwright）的好投變白工，他在前半段的投手戰演出7.2局無失分、帶有8K，以38歲之齡成為隊史第二老，能在季後賽先發七局以上無失分的投手，今天用球數120顆，也是大聯盟自2000年克萊門斯（Roger Clemens）的138球後，季後賽同年齡最多，今天更晉升大聯盟史上第17位季後賽百K投手。

和韋恩萊特分庭抗禮的是勇士菜鳥索洛卡（Mike Soroka），22歲的年紀是隊史季後賽第二年輕的先發投手，並和韋恩萊特合演2000年以來季後賽先發投手組合的最大年齡差，不過10月處女秀他表現沉穩，先發七局只被敲出兩支安打，二局下因高飛犧牲打丟掉一分，沒有保送、賞出7K。

自第二局開始，索洛卡發揮「客場王功力，讓紅雀打者16上16下，成為勇士季後賽隊史第一人，也是第一位能在季後賽投七局以上、失一分以下的加拿大球員。