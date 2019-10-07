亞錦賽／強碰季後賽 中華隊「黃金三游」成形靠好運

2019-10-07 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



今年亞洲棒球錦標賽將於下周在台灣開打，中華隊24人名單日前公布，其中不乏旅美的大聯盟好手如紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成，星光與世界12強棒球賽中華隊相比毫不遜色，但賽程與各國季後賽強碰，也讓陣容必須有所取捨。

亞錦賽將於10月14日於台中開打，賽程剛好與12日開打的中職總冠軍賽重疊，除了場地因此進行調整，中信兄弟與Lamigo桃猿隊都無法參與，名單中的中職球員只有統一獅隊蘇智傑、富邦悍將隊陳仕朋兩人。

不過今年中華隊內野不容小覷，張育成與林子偉組成「黃金三游」，兩人都在今年大聯盟40人名單中，也因此無法參加世界12強棒球賽，但豪華陣容差點缺一角，印地安人直到球季尾聲確定無緣季後賽，才願意讓張育成返台參加亞錦賽。

上一次亞錦賽有大聯盟級台將加入要追溯到2007年的道奇隊胡金龍，當年陣容也十分豪華，除了胡金龍外，還有藍鳥高階1A的耿伯軒，日職四名好手也都在一軍出賽過，分別是火腿隊陽岱鋼（當時名陽仲壽）、西武隊許銘傑、樂天隊林恩宇、林英傑。

今年共有十名台灣好手在日職打拚，不過宋家豪所屬的樂天隊仍在打季後賽，效力歐力士的張奕則因調整進度婉拒，亞錦賽未有日職戰力挹注；不過今年中華隊來自職棒的戰力依舊不俗，有來自巨人隊2A捕手張進德、1A投手鄧愷威以及費城人隊高階1A投手林鋅杰。

鄧愷威因球團考量婉拒12強，在亞錦賽也有投球限制，投滿4局或是60球就得退場、投1場要休4天，不過今年在小聯盟出賽14場，拿下7勝0敗、防禦率1.58，成績十分亮眼。