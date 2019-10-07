MLB／延後一天先發多休息 薛則：可以貢獻更多

2019-10-07 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer）原訂於分區系列賽第三戰先發，但因第二戰臨時中繼上場，幫球隊搶下重要一勝，最終決定讓他多休息一天，延後在第四戰先發，今天改由桑契斯（Anibal Sanchez）先發出戰道奇隊。

薛則在第二戰於第八局上場中繼一局，用14球送出連3K，幫球隊將戰局扳平為一勝一敗，原本休息一天就要在今天先發，但賽前國民隊決定換人，讓薛則有更多休息時間，用球數也能增加，薛則表示：「我知道如果明天出賽，我可以貢獻更多。」

國民隊今年在季後賽讓先發投手兼任中繼不是第一次，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）就在外卡戰中繼三局，休息三天於分區系列賽第二戰先發，薛則則在外卡戰先發後，在分區系列賽中繼。

至於柯賓（Patrick Corbin）有沒有可能比照辦理？總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）露出意味深遠的微笑說：「這還要再看看。」例行賽國民牛棚防禦率高達5.66，居聯盟最差；救援失敗29次則與道奇、水手並列倒數第三，也讓國民不得不找先發填補牛棚。

35歲的薛則例行賽均速94.9哩，季後賽先發來到97.1哩，擔任中繼時更上升到98.2哩，還被隊友虧：「老傢伙還可以投這麼快啊。」不過身體調整到位，加上外卡戰、客場作戰的緊張感，才是薛則能夠繳出最佳表現的原因。

被問到今天有沒有可能再上場中繼？薛則說：「不，因為無論如何我們明天都有比賽，所以......」暫停一秒後，薛則又說：「除非馬丁尼茲發瘋了要我上場，那我可能會說好，不過我不認為這會發生。」