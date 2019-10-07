克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

上週六國民在客場第二戰扳回一成、暫時與道奇在分區季後賽戰成平手的局面其實並不令人意外。雖說道奇例行賽勝場（106勝）遠勝國民（93勝），顯示兩隊整體戰力其實不在同一座天平上。但國民畢竟擁有史特拉斯堡（Stephen Strasburg）與薛則（Max Scherzer）兩大巨投，尤其史特拉斯堡在季後賽表現一向無懈可擊。加上第二戰對道奇投6局飆出10K無保送無失分的精彩表現，目前史特拉斯堡季後賽共出賽5場投28局，防禦率及三振四壞比分別是可怕的0.64及38比4。即便道奇擁有今年全國聯最凶悍的打線，碰上「天才小史」也不得不俯首稱臣。

天才小史生涯在季後賽的表現超級夢幻，總計28局投球只被打19支安打、責失2分，飆出38次三振、送出4次保送、沒有被打全壘打。道奇應該慶幸他在外卡戰投了3局，所以才無法在對道奇系列戰投1、4、7場。 美聯社 分享 facebook

不過這個系列賽的焦點人物終究是是兩隊王牌投手薛則及克蕭（Clayton Kershaw）。除了國民教練馬丁尼茲（Dave Martinez）又一次出奇兵派薛則登板救援，重演外卡賽讓史特拉斯堡關門的精彩戲碼，是否將影響薛則今天先發表現成為第三戰的觀戰重點外，目前最受矚目的話題全集中在又一次在季後賽鎩羽的克蕭身上。

克蕭在第二戰的表現就有如過去洋基傳奇捕手貝拉（Yogi Berra）名言：充滿了「歷史重演的既視感（It’s déjà vu all over again）」。這當然不是在恭維克蕭——事實上他的投球表現也令人不敢恭維。這場比賽克蕭所投出的第一球就被敲成二壘安打，之後足足用了26球才勉強下莊。儘管滿場球迷拼命揮舞藍色毛巾為這位看了十幾年的子弟兵打氣加油，但克蕭表現毫無好轉跡象，再次踏上投手丘面對第一名打者馬上又投出第二記觸身球。隨之而來將差距擴大為0:3的連續兩隻安打不僅狠狠澆熄球迷熱情，更讓所有人不約而同地想到：那個熟悉的「季後賽克蕭」又回來了。

這位生涯例行賽戰績169勝74敗、防禦率2.44，幾乎已經雙腳都踏進名人堂的巨投為何一進入季後賽就判若兩人（9勝11敗、防禦率4.33），幾乎已成棒球史上的最大謎題之一。有記者指出克蕭在第二戰可能一開場就被國民開路先鋒透納（Trea Turner）識破球路，而且透納下場後還被鏡頭拍到對隊友大談他的「洞見」。克蕭本人似乎也及時發現自己投球動作被看穿，才能在接下來四局內立即做出調整，連續解決七名打者只被擊出兩隻安打。但這仍無法解釋克蕭在二局上面對長打率高達.598、身兼二壘安打及打點王的主力打者瑞登（Anthony Rendon）時，為何會「腦殘」到第一球就饗以毫無尾勁的紅中速球——結果想當然爾是被瑞登擊出帶有致勝打點的二壘打。

每逢季後賽表現就失常，似乎已成為克蕭難以逃避的宿命，今年也不例外，對國民第二戰先發前兩局就失3分，後面回穩已是太晚。 美聯社 分享 facebook

而且不要忘了，如今已31歲的克蕭早已不是五年前那個生猛有力剛拿完三次賽揚外帶一座MVP，連續兩季防禦率低到二以下的克蕭。今年克蕭防禦率自新人球季以來首次突破三（3.03）。如果看進階數據FIP更高達3.86，不僅是他巔峰時期的兩倍，而且防禦率與FIP的0.83大幅差距在所有先發投手中更高居第六，顯現出他的真實狀況遠比帳面數字來得糟。最重要的是隨著年歲增長，克蕭已經連續三季防禦率、FIP、WHIP及每九局保送次數等各項數據全面退步。快速球及滑球球速也同樣逐年下降且均不再有當年的強大壓制力。接下來不論道奇在季後賽走得多遠，克蕭很可能都不再是帶領他們的領頭羊。當前迫在眉梢的危機正是一旦分區季後賽打到第五戰將重演克蕭與史特拉斯堡再次對決的戲碼，相信最樂觀的道奇球迷也會為之徹夜難眠。

克蕭的季後賽表現不過是每年都要「複習」一次的老毛病，對道奇來說，真正的隱憂反倒是在目前季後賽還未上過場的終結者簡森（Kenley Jansen）身上。過去簡森跟克蕭一樣例行賽防禦率從未突破三，直到上一季從前年的1.32三級跳暴漲為3.01，這一季又上升到3.71。同時剛滿32歲的簡森今年救援失敗竟多達8次，不但創生涯新高甚至遠超他前兩年的總和（5次）。更不妙的是簡森這一季是越投越糟，他在七、八月的防禦率高達5.29而且四度救援失敗。

不知是否受到去年世界大賽表現不佳的影響，道奇終結者簡森在今年球季就不再像過去那麼有壓制力，砸鍋次數多達8場，ERA3.71也是生涯單季最差。 美聯社 分享 facebook

過去簡森登板只做一件事——就是把他那無人能穩定擊中的卡特球一球又一球地塞給打者。但本季他的卡特球威力不再，於是簡森不得不降低使用比例。根據Pitch Info Solutions的統計，過去七年簡森的卡特球配求比例從未低於85.3%，去年先是降到84%，今年更急遽下降成只有74.2%。原因無他，他賴以為生的卡特球早已無法有效解決打者。在2016至2017年球季，簡森每投100次卡特球能減少2.5分以上的失分，是全大聯盟最有效率的球路之一。但去年這項數字掉到0.98，今年更只有0.26。於是簡森不得不配上更多快速球及滑球，但結果並不理想。本季屢屢救援失敗的簡森這一季WPA（計算球員幫助球隊增加多少獲勝機率的進階數據）竟然是負的（-0.28）——僅僅不過兩年前他的這項數據還曾傲視全大聯盟所有救援投手（5.57，遠超第二名的金布洛爾（Craig Kimbrel））。

道奇過去在王牌先發克蕭(左)和頂級終結者簡森(右)顛峰時期尚且無法奪冠，本季兩人狀況都下滑很多，道奇將有更艱困的路要走。 2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

正因如此，道奇高層在今年交易大限前沒有積極補進另一位強力救援投手不但讓球迷大失所望，也為必將到來的高張力季後賽帶來巨大的隱憂。當然，終結者以至於牛棚表現不盡人意的季後賽球隊遠不只道奇一隻。例如他們眼前的對手國民更是以牛棚破爛「著稱」——本季國民救援投手的WPA敬陪末座（-10.82）。但以-2.51排名第21的道奇整體牛棚戰力卻也好不到哪去。更重要是，就算總教練羅伯茲（Dave Roberts）想臨危更換終結者，環視整個牛棚，不論是簡森的老隊友拜耶斯（Pedro Baez，FIP 3.52）、今年找來的救兵凱利（Joe Kelly，FIP 3.78）或年輕的烏力亞斯（Julio Urias，擔任後援的FIP：3.66），亦不見得是更合適的人選。

無論如何，此時此刻羅伯茲仍對這兩位子弟兵深具信心。畢竟克蕭過去在季後賽表現並非一無可取，別忘了去年國聯冠軍賽正是靠他在關鍵第五戰投出七局僅失一分的勝投，並且在最終戰九局登板關門，道奇才得以再次打進世界大賽。簡森也在同一個系列賽中四度登板面對17名釀酒人打者僅被擊出1隻安打，全面封鎖對手攻勢拿下兩次救援成功。但歲月催人老，曾攜手帶領道奇拿下七座分區冠軍的這對先發救援兩大台柱在例行賽的表現已充分顯現他們的衰退。面對遠較強大的季後賽對手，他們能否再鼓餘勇已成一大問號。一旦克蕭及簡森在接下來的比賽中跟去年一樣在世界大賽氣力放盡全面崩盤，再次抱憾的道奇勢必得因應做出重大變革。