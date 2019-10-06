MLB／光芒2連敗無退路 要靠世界大賽英雄翻身

2019-10-06 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



光芒在美聯分區系列賽面對太空人苦吞二連敗，第三戰將派出前太空人投手摩頓（Charlie Morton）先發，希望這位前世界大賽英雄能夠扳回一城。 美聯社 分享 facebook

光芒隊在美聯分區系列賽不敵太空人隊兩張王牌韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole），吞下二連敗後陷入絕境，後天第三戰回到自己主場進行，將推出前太空人投手摩頓（Charlie Morton）登板先發，希望這位前世界大賽英雄能夠扳回一城。

光芒2：6、1：3輸球後，在五戰三勝制的系列賽已無退路，再輸一場就要打包，後天對決太空人第三號投手葛蘭基（ Zack Greinke），必須走出前兩戰團隊打擊率1成77的困境才行。

摩頓生涯12年投出91勝87敗、防禦率4.07，前年、去年效力太空人合計29勝，今年披上光芒球衣，簽下兩年三千萬美元合約，本季16勝紀錄創下個人單季新高，後天對戰老東家話題十足。

摩頓前年在美聯冠軍賽第七戰扳倒洋基隊老將沙巴西亞（CC Sabathia），世界大賽對決道奇隊，同樣在第七戰登板，又擊敗達比修有，幫助太空人奪下隊史首座冠軍。

葛蘭基在今年「731交易大限」前從響尾蛇隊轉戰太空人，出賽10場投出 8勝1敗、防禦率3.02（整季18勝5敗、防禦率2.93），最後一場球季賽9月26日對決水手隊，只差最後兩個出局數締造無安打比賽紀錄。