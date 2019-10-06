MLB／被雙塞揚熱門賞23K 光芒晉級機率剩1成

2019-10-06 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



光芒連兩戰被太空人雙王牌賞了23K，陷入背水一戰困境。 美聯社 分享 facebook

光芒隊在美聯分區系列賽前兩戰被K慘，一共吞下27次三振，面對太空人隊兩張王牌韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）就被賞了23K，分別以2：6、1：3輸球，從過去季後賽紀錄看來，想拚進美聯冠軍戰的機會不大。

光芒對自家投手群充滿信心，但打線變數較大，主因就在太空人投手群實在太難纏；韋蘭德今年21勝奪下美聯勝投王，柯爾防禦率2.50、奪三振326次，抱回防禦率王和三振王，兩人被喻為美聯塞揚獎兩大熱門人選，光芒果然在季後賽吃足苦頭。

韋蘭德昨天投出八次三振，柯爾今天狂飆15次，兩大咖聯手14.2局只被揮出五支安打、都未失分；光芒今天打到八局上，才首次從兩人的手中攻占二壘，毫無能力破蛋，兩場比賽完全沒有領先的機會。

大聯盟分區系列賽固定五戰三勝制，現行2-2-1賽制實施以來，在主場奪下前兩勝的30隊，最後有27隊打進聯盟冠軍戰，晉級機率高達九成，光芒的困境可想而知。

單看季後賽五戰三勝制的比賽，81支前兩戰落敗的球隊，也只有10隊逆轉戰局，最近的例子是前年洋基隊在分區系列賽前兩戰不敵印地安人隊，第三、四戰回到主場搶下兩勝，第五戰再到客場贏球、氣走印扡安人。

光芒中外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）今天九局上在兩出局滿壘時，揮出一壘方向滾地球，形成再見刺殺，他說：「一整年都不被看好，但就算季後賽，我們的表現也讓人震驚，接下來比賽就是拚盡全力。」