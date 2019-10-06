MLB／季後賽超兩極 美聯拚橫掃、國聯陷僵局

2019-10-06 17:14 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美聯太空人(左)與洋基(右)在分區系列賽都取得聽牌優勢，再1勝就能橫掃對手。 美聯社 分享 facebook

美國職棒分區系列賽的4個對戰組合都打完頭2戰，美聯與國聯狀態恰恰相反！

美聯的2個對戰組合都由主場優勢隊伍（洋基、太空人）連拿2勝「聽牌」，國聯2個對戰都廝殺成1：1，戰況仍撲朔。依照過往數據，5戰3勝的分區系列賽史上，國聯從未出現連輸頭2戰的隊伍能逆轉，但美聯還真的出現過3次，這對陷入背水一戰的雙城和光芒來說，猶如一線生機。

美聯出現雙橫掃？

《MLB官網》報導，美聯分區系列賽6日打完第2戰，主場隊伍洋基與太空人都獲得勝利，這也代表5戰3勝制的對戰情況下，雙城和光芒已經退無可退。雖然後2隊將回到主場作戰，但洋基和太空人排定推出的先發投手仍是強投，洋基將由受傷缺陣許久、但復原狀態良好的王牌賽佛里諾，而太空人則會推出「第三張ACE」葛蘭基。

先不談基、空2支百勝強隊的先發投手實力強，過往數據指出，在2-2-1賽制的分區系列賽中，有30次對戰組合在前2戰就來到2：0，其中27次都是由聽牌的球隊晉級，其中18次更是3連勝橫掃式的晉級，洋基和太空人獲得數據看好。

不過數據顯示，雙城隊和光芒隊也並非無望，有別於國聯從未在2-2-1系列賽制出現絕地大逆轉，美聯還真的出現過3次從0：2開局的逆轉成功，前2次都至少是15年前的事，但最近的一次就發生在2017年，當時洋基頭2戰都敗給有主場優勢的印地安人，但回到紐約連拿2勝，最終作客Game5完成大逆轉。

國聯陷僵局

至於國聯的2個系列賽則呈現僵局，國民、道奇之戰和紅雀、勇士之戰都戰成平手，第一個對戰組合中，道奇早早敲定G3的先發人選是本季賽揚獎等級的韓國好手柳賢振，但國民在頭2戰就把陣中3名最強的先發投手（天才小史、薛澤、柯賓）都推上陣過，國民要繼續燃燒王牌們或是相信其他球員值得關注。

至於雀、勇之戰，則更為膠著，雖然帳面成績來看，勇士隊G3要推出本季投出塞揚水準的索洛卡，優於紅雀的老投手韋恩萊特，但後者過往季後賽戰功彪炳、經驗豐富，紅雀隊又是出了名的大場面球隊，更是聯盟奪冠次多的傳統強權（也因此被稱為不死鳥），這個對戰組合鹿死誰手未可知。

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