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MLB／球僮座椅幫倒忙 太空人少1分怪運氣差

2019-10-06 15:07聯合報 記者藍宗標╱即時報導

太空人隊今天在休士頓主場以3：1擊敗光芒隊，美聯分區系列賽搶下二連勝，還好五局下球僮座椅「幫倒忙」未影響比賽勝負，太空人總教練辛區（AJ Hinch）說：「那球運氣有點差。」

太空人打完前四局1：0領先，五局下首名打者塔克（Kyle Tucker）被光芒中繼投手卡斯提歐（Diego Castillo）保送，接著馬多納度（Martin Maldonado）揮出三壘沿線安打，不料球滾到左外野界外區後，竟然打中球僮座椅，再彈回左外野區，直接被光芒左外野手米道斯（Austin Meadows）攔截。

這個意外狀況不但讓塔克停在三壘，無法衝回本壘，馬多納度的二壘打也變成一壘打；太空人在一、三壘無人出局的情況下，史普林格（George Springer）被三振，亞土維（Jose Altuve）揮出雙殺打，這半局沒有得分。

「真的嗎？我不知球打到椅子。」米道斯賽後表示，反正球彈過來就是好事，這很有趣。

坐在太空主場左外野界外區的球僮，看到球打過來，想要移開椅子已經來不及；根據大聯盟場地規則，包括男、女球僮在內，只要不是故意妨礙比賽，這種情況仍算比賽進行中，也就是所謂「活球」狀態。

辛區當然了解這條規則，也無意責怪球僮，他表示，本來以為球應會穿過去、塔克要得分，球運有些不好，球僮已經盡力了。

光芒
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