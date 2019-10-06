MLB／柯爾15K三振秀 太空人險勝光芒先聽牌

2019-10-06 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



太空人強投柯爾先發7.2局無失分，並飆出隊史季後賽新高的單場15K，太空人九上守住滿壘危機以3：1驚險勝出，系列賽取得聽牌優勢。 美聯社 分享 facebook

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美聯分區系列賽第二戰，太空人強投柯爾（Gerrit Cole）先發7.2局無失分，並飆出隊史季後賽新高的單場15K，最終太空人3：1驚險勝出，系列賽取得聽牌優勢。

柯爾直到七局上還投出100哩火球，八局上在用球數破百的情況下，繼續登板挑戰紀錄，他連飆2K，將此役三振數推進到15，刷新太空人隊史紀錄，也創下大聯盟季後賽第三高，僅落後給吉布森（Bob Gibson）的17K和布朗（Kevin Brown）的16K。

柯爾共投118球，只被敲出四支安打，八局上因唯一保送退場，留下一、二壘的責任，隊友歐蘇納（Roberto Osuna）接手後，送出三振化解危機，柯爾也保住勝投。

如果加上例行賽，柯爾已經連續十場比賽投出雙位數三振，完全呼應三振機器的美名，另外，他今天共製造出33次揮棒落空，是2008年追蹤系統上路以來，季後賽新高紀錄，打破2010年巨人林瑟肯（Tim Lincecum）留下的31次。

布萊格曼（Alex Bregman）四局下用陽春彈助太空人先馳得點，他目送球飛往左外野看台，並且帥氣甩棒，這是他季後賽生涯第七轟，全部都是棒打強投，除了今天的史奈爾（Blake Snell）之外，之前也對塞爾（Chris Sale）開出兩轟，另外克蕭（Clayton Kershaw）、克魯柏（Corey Kluber）、包爾（Trevor Bauer）和簡森（Kenley Jansen）全都是苦主，現場球迷吶喊著「MVP」。

光芒先發投手、去年美聯塞揚史奈爾只投3.1局退場，沒有保送、五次三振，被敲五支安打包含一發全壘打，丟掉一分，防禦率2.70。

太空人七、八局各添一分保險，馬多納度（Martin Maldonado）和柯瑞亞（Carlos Correa）都用適時安打建功；雖然光芒九局上打破鴨蛋，不過為時已晚，最終留下滿壘的殘壘，讓哈瑞斯（Will Harris）拆炸彈關門成功。