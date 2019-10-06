MLB／想看老東家挑戰太空人 A-Rod：精彩可期

2019-10-06 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



A-Rod除了大讚小老弟表現，更直言洋基能挑戰太空人。 美聯社 分享 facebook

洋基在美聯分區系列賽連贏兩戰，率先從雙城手中取得聽牌，前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）在攝影棚看完比賽轉播，忍不住用自拍影片大讚田中將大、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）和賈吉（Aaron Judge）的表現，直呼：「洋基火力全開。」

洋基今天8：2再擒雙城，田中將大先發五局丟一分，葛瑞格里歐斯挹注滿貫砲，賈吉三打數兩安打，三人都有貢獻，在電視台擔任球評的A-Rod稱讚後輩，「洋基又贏了，田中五局7K的內容令人印象深刻，葛瑞格里歐斯也回來了，敲出滿貫砲，賈吉也表現很棒，每個人看起來都狀況絕佳。」

除了對這場比賽做出短評，A-Rod更直言洋基能挑戰太空人，「他們現在正前往明尼蘇達，尋求系列賽橫掃，美聯冠軍賽，若上演洋基和太空人的對決，將是史上最精彩可期的系列賽。」

在分區系列賽五戰三勝的賽制下，大聯盟過去有88%的球隊在贏得前兩戰後晉級下一輪，只有六支球隊曾上演絕地大反攻，前一次正是2017年的洋基，對印地安人完成大逆轉。

雙城吞下季後賽15連敗，前一次他們贏球已經是2004年的事，下一戰回到自家如果慘遭橫掃，將追平北美四大職業運動紀錄，和NHL芝加哥黑鷹共持16連敗。