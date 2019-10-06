MLB／季後賽變猛 田中將大：小樣本而已

2019-10-06 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



雖然在季後賽投出宰制級成績，但田中認為不過是小樣本而已。 美聯社 分享 facebook

日籍投手田中將大五局被敲三安打、失一分，七次三振的表現，幫助洋基隊今天以8：2擊敗雙城隊，在美聯分區系列賽取得二連勝的聽牌優勢，雖然在季後賽投出宰制級成績，但田中認為不過是小樣本而已。

今天變化球使用比率占了田中將大球數中的81%，他表示，「我認為今天變化球整場比賽都很穩定，像是滑球跟指叉球，幫助我在比賽中取得成功，我希望速球可以更好一點，我還是有嘗試使用速球，這樣才能讓變化球繼續產生作用。」

田中將大在季後賽總計六場先發，防禦率僅1.54，在季後賽先發至少五場的投手中排名史上第六，被上壘率0.80，三振保送比則是32：8，是洋基近年來最穩定的季後賽投手，不過田中將大並未特別留意，「我認為這還是小樣本，我能做的就是上場拿出最好的表現。」

雖然已非季後賽菜鳥，田中將大坦言還是會緊張，但重點是專注在自己能夠掌握的事，在賽前提高專注力，做好自己就可以，「經驗還是重要，雖然會緊張，但是想辦法讓自己冷靜，深呼吸，好好想要怎麼投球。」

總教練布恩（Aaron Boone）直言，田中將大的表現幫助洋基在對雙城取得有利的位置，「他很了解自己的身體、自己的投球機制，今天表現非常犀利，投出好的指叉球，滑球也扮演重要角色，在球隊需要的時候都能提升自己的狀態。」

雙城今年雖然敲出大聯盟最多的307發全壘打，不過加上今天，田中將大生涯對雙城六場比賽總計40.2局，還沒被敲過全壘打，而且拿下六連勝。