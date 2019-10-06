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MLB／韋蘭德、柯爾太威 太空人游擊手：我無聊死了

2019-10-06 10:28聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

太空人挾帶超強輪值出征季後賽，尤其以韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）為首的頭兩號先發，不僅對手聞風喪膽，自家隊友也「頗有微詞」，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）受訪時就抱怨，「他們讓我無聊死了。」

太空人昨天季後賽首戰6：2擊退光芒，美聯分區系列賽先下一城，韋蘭德7局無失分扮演大功臣，今天先發棒子交給柯爾，光芒得連兩天硬碰塞揚獎熱門候選人。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）昨天輸球後以一句「我們被韋蘭德了」表達感受，沒想到同樣無奈的，還有太空人自家隊友柯瑞亞，他在場邊接受電視台訪問時，回答記者如何看待韋蘭德和柯爾先發時的不同，「這題好難，他們都讓我好無聊，我沒有任何滾地球可以處理，不是三振就是飛球出局。」

柯瑞亞繼續說道，「他們沒有不同，一樣優秀、一樣主宰比賽，韋蘭德36歲，柯爾29歲，他們今年的成就都很不可思議，每次他們登板我們都可以贏球，希望柯爾今天也能完成任務，我們會給他火力支援的。」

柯瑞亞的無聊論有數據佐證，韋蘭德昨天七局投球，送給光芒打者14次揮棒落空，今天柯爾前四局就製造15次揮空，光芒想突破可能凶多吉少。

柯爾韋蘭德
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