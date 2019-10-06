MLB／基襪教頭案例在先 貝爾川也想當教練

2019-10-06 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



今年大聯盟多支球隊總教練職位開缺，前球星、現任洋基顧問貝爾川（Carlos Beltran）也想應徵。 歐新社 分享 facebook

今年大聯盟多支球隊總教練職位開缺，前球星、現任洋基顧問貝爾川（Carlos Beltran）也想應徵，「我想以我對棒球的經驗，我能對球隊有所貢獻，我在球界累積的聲譽，應該足以代表我有這個資格吧。」

貝爾川生涯在大聯盟20個球季，入選九次明星賽，效力過七支隊伍，生涯打擊率2成79，有2725支安打、435全壘打、1587打點、312次盜壘，在2017年效力太空人時拿下第一枚世界大賽冠軍戒，去年底擔任洋基顧問至今。

貝爾川認為自己當教練跟當球員的原則相同，就是要對周遭造成影響，當球員想要影響隊友、影響球隊，如果當上總教練也不會改變，「最基本的就是每天都能激勵球員，讓他們全力以赴。」

貝爾川在2014到2016年曾效力洋基，2018年也來應徵教頭，但最終輸給另一位同樣沒有執教經驗的前洋基球員布恩（Aaron Boone），近幾年大聯盟球隊也越來越願意讓無執教經驗的人擔任教頭，溝通與數據分析經驗成為重點，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）也是如此。

看到這些球員直升教頭的案例，貝爾川也被這股風潮影響，但他認為這些人並非毫無經驗，「柯拉是很棒的球員，熟悉棒球，也瞭解重點是什麼，就跟布恩一樣。」

據傳貝爾川拒絕了教士隊面試總教練的邀約，也在大都會考慮新教頭人選的名單中，不過貝爾川不願多談，只說目前重點在洋基隊。