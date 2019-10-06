MLB／紅雀G3派韋恩萊特 2006年奪冠對手才9歲

2019-10-06 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅雀從勇士主場帶回一勝一敗的戰績，國聯分區系列賽第三戰，將推出老將韋恩萊特（Adam Wainwright）先發迎敵，38歲的他笑說，「我總是告訴隊友，老球員代表好選手，如果不夠好，是無法成為老球員的。」

紅雀主場迎來近四年第一場季後賽，由2006年世界大賽冠軍班底韋恩萊特領銜登板，對抗勇士新秀投手索洛卡（Mike Soroka），這將是他生涯第13場季後賽先發，「當比賽開始，感受著季後賽的氛圍，這是我一輩子無法在其它場合找到替代的，我很興奮能重返季後賽。」

韋恩萊特14年大聯盟生涯都待在紅雀，但其實2000年選秀，他第一輪被被勇士挑中，2003年才被交易到紅雀，之後六度隨隊征戰季後賽，24場出賽戰績為4勝4敗、防禦率3.03。勇士教頭史尼克（Brian Snitker）惋惜地說，「當我們擁有他時，他還是個年輕小夥子，可以預見他的潛能，失去他不是好事，我還記得當初交易時，我打給了他。」

相較於韋恩萊特的老經驗，勇士菜鳥索洛卡則是季後賽處女秀，當韋恩萊特2006年助紅雀摘下世界大賽冠軍時，他只有九歲。

索洛卡今年客場16場先發，收穫7勝1敗、防禦率1.55，是勇士挑選他踢館紅雀的主因；對於客場投得比主場佳，這位22歲的小將回答可能跟他從小在加拿大長大有關，「我過去所投的每一場重要比賽，都不是在家鄉加拿大，通常是在其它國家，像是墨西哥或古巴，我想我已經習慣在陌生的臉孔前比賽。」