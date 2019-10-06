MLB／洋基率先聽牌 田中季後賽ERA上第六

2019-10-06 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基隊先發投手田中將大用變化球成功壓制今年敲出307轟的雙城隊打線，投五局被敲三安，失一分奪勝，洋基2連勝先聽牌。 美聯社 分享 facebook

洋基隊先發投手田中將大用變化球成功壓制今年敲出307轟的雙城隊打線，投五局被敲三安，失一分，送出七次三振，加上葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）的滿貫砲，讓洋基以8：2擊敗雙城隊，在五戰三勝的美聯分區系列賽取得二連勝聽牌。

田中將大首局雖然就因觸身球加上安打陷入危機，但靠著雙殺安全下莊，接下來兩局都投出三上三下，不過隊友在三局下打了七分支援後，四局上反而再遇亂流，保送後被連敲兩安丟掉一分，但靠著連續兩次三振成功止血，五局續投再度三上三下。

葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）的滿貫砲成為擊垮雙城重擊。 美聯社 分享 facebook

在分數拉開後，田中將大五局投83球提早退場休息，根據日本媒體統計，其中只有16顆是速球，以指叉球為主的變化球就占了81%，變化球為主的策略收到效果。

相較季賽表現有起有落，田中將大季後賽卻十分穩健，至今出賽六場，拿下四勝兩敗，防禦率1.54，在大聯盟季後賽史上至少先發五場的投手中，田中將大在防禦率榜排名第六，第一名是柯法克斯（Sandy Koufax）的0.95。

洋基在一局下先靠英卡納西恩（Edwin Encarnacion）安打敲回一分，三局下葛瑞格里歐斯在滿壘時從第二任投手達非（Tyler Duffey）手中敲出全壘打，為比賽定調，單局打了12人次，攻下七分。

雙城不僅在季後賽吞下15連敗，繼續刷新紀錄，洋基在季後賽對戰雙城也拿下12連勝，創下大聯盟季後賽對戰球隊最多連勝的新紀錄。