MLB／明年看不到了？ 紅襪季票沒宣傳貝茲

2019-10-06 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



核彈頭貝茲（Mookie Betts）和紅襪的未來走向如何，可以從季票的販售嗅出端倪？紅襪官網發售來季季票，沒想到上頭卻沒有MVP球星貝茲的身影，令人玩味紅襪是否放棄留住這位一心想投入自由市場的重磅人物。

美媒指出，貝茲的照片被「下架」，現在由王牌投手塞爾（Chris Sale）取代頁面位置，和當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、新秀狄佛斯（Rafael Devers）一同做宣傳，例行賽結束前放的則是今年陣中勝投王羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），貝茲的人像遭代換兩次。

貝茲做為2018年美聯MVP，一直是紅襪主打的球星，明年季票卻沒有成為宣傳工具，手法引發外界遐想。

巧合的是紅襪老闆亨利（John Henry）日前才公開喊話，明年將砍薪資預算、避開豪華稅，而剩下最後一年薪資仲裁資格的貝茲，來季薪水肯定高於今年的2000萬美元，因此傳出紅襪若是無法和他提前續下長約，今年冬天恐怕就會交易的傳言。

儘管紅襪主席維納（Tom Werner）明言仍朝留下貝茲的方向謀合中，但對於想要縮衣節食的他們來說，除了長期巨約有難度，連明年薪資仲裁數字恐怕都有落差，交易換取新秀或許是另一道出口。