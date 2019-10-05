MLB／史特拉斯堡、薛則全押上 國民勝道奇扳平

2019-10-05 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



史特拉斯堡。 路透 分享 facebook 面對戰績落後，國民隊在分區系列賽第二戰複製外卡戰劇本，不過這次是史特拉斯堡（Stephen Strasburg）先發、薛則（Max Scherzer）後援，以4：2擊敗道奇，扳成一比一平手。

國民隊前一戰以0：6輸球，史特拉斯堡今天成功壓制道奇打線，總計六局被敲三安，失一分，送出十次三振，開賽連續解決14人次，直到五局下兩出局才被史密斯（Will Smith）敲出第一安，六局下被連敲兩安後，因為透納（Justin Turner）的高飛犧牲打丟掉一分。

Stephen Strasburg has faced 16 batters:



Strikeout (swinging)

Groundout

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Strikeout (swinging) pic.twitter.com/lCEkKbd41T — Washington Nationals (@Nationals) October 5, 2019

接手的杜利托（Sean Doolittle）在七局下被孟西（Max Muncy）敲出陽春砲，八局下國民乾脆推出下一場的先發投手薛則，距離上一次在外卡戰先發僅休息三天，依舊繳出一局連續三次三振的完全宰制，用14球中有11顆都是好球，幫球隊守住領先。

國民打線趁著克蕭（Clayton Kershaw）開賽不穩，第一局靠著坎崔克（Howie Kendrick）滿壘時的安打攻下一分，二局上伊頓（Adam Eaton）一壘安打、瑞登（Anthony Rendon）二壘安打各帶有一分打點，克蕭總計投六局被敲六安、失三分。

國民隊在八局上再添一分，比數來到4：2領先，九局下哈德森（Daniel Hudson）上場關門，一開始就被透納敲出二壘安打，在兩出局後選擇故意四壞保送孟西，卻又對史密斯投出保送形成滿壘，最終三振掉席格（Corey Seager），拿下救援成功。

Juan Soto is arguably the greatest under-21 hitter in @MLB history.



Here he is making a ridiculous diving catch in his 1st career #Postseason.#BeatLA // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/bIU7hYqhdo — Washington Nationals (@Nationals) October 5, 2019