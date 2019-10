MLB／史特拉斯堡、薛則全押上 國民勝道奇扳平

史特拉斯堡。 路透 分享 facebook 面對戰績落後,國民隊在分區系列賽第二戰複製外卡戰劇本,不過這次是史特拉斯堡(Stephen Strasburg)先發、薛則(Max Scherzer)後援,以4:2擊敗道奇,扳成一比一平手。

國民隊前一戰以0:6輸球,史特拉斯堡今天成功壓制道奇打線,總計六局被敲三安,失一分,送出十次三振,開賽連續解決14人次,直到五局下兩出局才被史密斯(Will Smith)敲出第一安,六局下被連敲兩安後,因為透納(Justin Turner)的高飛犧牲打丟掉一分。

接手的杜利托(Sean Doolittle)在七局下被孟西(Max Muncy)敲出陽春砲,八局下國民乾脆推出下一場的先發投手薛則,距離上一次在外卡戰先發僅休息三天,依舊繳出一局連續三次三振的完全宰制,用14球中有11顆都是好球,幫球隊守住領先。

國民打線趁著克蕭(Clayton Kershaw)開賽不穩,第一局靠著坎崔克(Howie Kendrick)滿壘時的安打攻下一分,二局上伊頓(Adam Eaton)一壘安打、瑞登(Anthony Rendon)二壘安打各帶有一分打點,克蕭總計投六局被敲六安、失三分。

國民隊在八局上再添一分,比數來到4:2領先,九局下哈德森(Daniel Hudson)上場關門,一開始就被透納敲出二壘安打,在兩出局後選擇故意四壞保送孟西,卻又對史密斯投出保送形成滿壘,最終三振掉席格(Corey Seager),拿下救援成功。

Juan Soto is arguably the greatest under-21 hitter in @MLB history.



Here he is making a ridiculous diving catch in his 1st career #Postseason.#BeatLA // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/bIU7hYqhdo