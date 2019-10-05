MLB／休賽季兼差Uber司機 24歲雙城小將先發抗洋基

2019-10-05 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



布納克。 美聯社 分享 facebook 今天以4：10輸給洋基，雙城悲情吞下史上最長的季後賽14連敗，不過明天的美聯分區系列賽第二戰，他們仍勇於出奇兵，派菜鳥布納克（Randy Dobnak）先發登板，這位24歲的小將8月才升上大聯盟，上個休賽季還在兼職Uber司機，如今卻迎來季後賽處女秀。

雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）今天賽後親自宣布，由布納克擔任下一場先發，成為中止季後賽對戰洋基11連敗的寄託，之所以選他而不是經驗較佳的歐多瑞齊（Jake Odorizzi），波德利解釋，「他的滾地球比例是52.9%，比歐多瑞齊的35%還好，今天第一戰全場出現五轟的情況下，在打者友善的洋基球場，最好製造多一點滾地球。」

布納克2017年以非選秀自由球員身分和雙城簽約，今年開季時還只是高階1A的小咖，但接下來不僅連升兩階，還在8月初躍上大聯盟，九場出賽有五場先發，戰績2勝1敗、防禦率1.59，意外成為輪值黑馬。

布納克前個冬天還利用休賽季期間兼差開Uber，並且獲得乘客4.99分的高度評價，沒想到不到一年時間，他的季後賽處女秀即將在洋基主場上演，還是美聯分區系列賽第二戰先發，這也將是他成為人夫後的第一戰，上周才和女友新婚，而且是兩年前就訂好的婚期，兩人都沒料想到此時竟會身處大聯盟。