MLB／勇士戰斧歌涉歧視？紅雀原民投手不開心

2019-10-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅雀隊後援投手海斯利，直言「戰斧歌」這是對美國原住民的「不尊重」以及「輕視」。 美聯社 分享 facebook

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勇士隊球迷加油時習慣唱起「戰斧歌（Tomahawk Chop）」，身為切羅基人的紅雀隊後援投手海斯利（Ryan Helsley）在季後賽看到時，卻有些意見，直言這是對美國原住民的「不尊重」以及「輕視」。

戰斧歌的起源最早可追溯到佛羅里達州立大學美式足球隊的「賽米諾戰歌（Seminole War Chant）」，在1991年因佛羅里達州大校友桑德斯（Deion Sanders）的加入而帶入勇士隊，而勇士戰績也在1991年谷底翻身，就此成為勇士隊的招牌歌曲。

戰斧歌的編寫參考印地安人的戰歌，加上觀眾的呼喊以及揮砍的動作，在海斯利看來卻有些刺眼，「我認為這是對切羅基人以及美國原住民的誤解，把他們描繪成原始人，好像還沒有智慧一樣。」

海斯利認為，要使用原住民的形象作為吉祥物或加油歌並沒有問題，問題在於刻板印象以及誤解，並指出美式足球的華盛頓紅人隊（Redskins）就是如此，「這才是讓我失望的地骯，像這類的是層出不窮，我認為就是不尊重。」

印地安人隊今年正式汰換引發歧視爭議的原住民圖像隊徽「瓦胡酋長」（Chief Wahoo），以城市縮寫「C」作為新隊徽，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也表示，打算讓勇士隊取消使用「戰斧歌」。