MLB／勒梅休助洋基拉尾盤 送雙城季後賽14連敗

2019-10-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基首棒勒梅休貢獻四分打點。 路透 分享 facebook

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

全聯盟最會得分的兩支球隊在美聯分區系列賽正面對決，洋基今天火力更勝一籌，從兩分落後展開反攻，終場以10：4拔得頭籌，季後賽對雙城11連勝也追平大聯盟紀錄。

例行賽以307轟冠聯盟的雙城，前三局用兩支陽春砲下馬威，其中克魯茲（Nelson Cruz）三局上的一轟，是他季後賽第17轟，現役僅次於普荷斯（Albert Pujols）的19轟。

洋基三局下改寫戰況，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）在一出局，一、三壘有人時用長打破蛋，下一棒史丹頓（Giancarlo Stanton）保送形成滿壘，托瑞斯（Gleyber Torres）三壘方向滾地球，眼看要形成雙殺，雙城一壘手克隆（C.J. Cron）卻接球失誤，沒抓到第三個出局數，反倒讓洋基取得兩分超前比數。

首局開轟的波蘭柯（Jorge Polanco）在五局上又敲出安打，為雙城追平成3：3，同時打退洋基先發投手派克斯頓（James Paxton），讓他4.2局先發無關勝負，帶有8K。

洋基從第五局開始，三局共拿下七分，逐漸拉開和雙城的差距，當中有四分由勒梅休（DJ LeMahieu）貢獻，他先在六局下帶領賈納（Brett Gardner）一起開出陽春砲，七局下清壘適時安打，更讓洋基比分一口氣站上雙位數，今天他單場5支3，而且還敲出季後賽生涯首轟。

雖然維持六分差距，洋基仍在九局上讓守護神查普曼（Aroldis Chapman）登板，他投出一個保送仍順利關門，讓雙城難逃大聯盟史上最長的季後賽14連敗。