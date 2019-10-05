MLB／第三戰先發抗薛則 柳賢振：我會贏

2019-10-05 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



柳賢振賽前記者會。 美聯社 分享 facebook 道奇隊與國民隊的分區系列賽第三戰將移師國民主場，韓籍左投柳賢振強碰國民王牌投手薛則（Max Scherzer），兩人都是今年國聯塞揚獎的競爭者。

對於今年季後賽首戰要對上薛則，柳賢振表示：「我會贏，不會失敗的，我的身體狀況很好，每一個不同球路投起來也都很順手，包括變速球。」

變速球是柳賢振今年能夠締造生涯年的重要武器，當年在韓職從具臺晟學到的變速球，到了大聯盟更進化，除了77哩左右的變速球，還多了一顆83哩的快速變速球。

柳賢振今年投了29場先發，防禦率從季初一路保持大聯盟第一，季末總結為2.32，成為亞洲投手拿下防禦率王的第一人，今年對國民先發兩場，拿下1勝0敗，14.2局僅失1分，防禦率0.61，送出13次三振，兩次保送。

國民隊派出外卡戰才剛對釀酒人先發的薛則，希望在主場搶下勝利，薛則在外卡戰五局被敲兩轟，丟掉三分，國民隊認為他能找回最佳狀態，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「我毫無疑問。」

外卡戰對薛則最大收穫是不再擔心背部傷勢，球速也比例行賽快上一些，馬丁尼茲說：「他在第一局投出99哩的球速，我有點擔心，因為並不常見，每一顆球大概都比他平常丟的快上4哩，我只想著要他冷靜一點，隨著比賽進行，他也恢復原本的狀態，投起來也好多了。」