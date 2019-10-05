MLB／還沒率美國隊出征12強 吉拉迪先面試小熊

2019-10-05 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



前洋基教頭吉拉迪。 美聯社 分享 facebook 還沒率美國代表隊出征一個月後的12強賽，前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）已開始為下個飯碗打算，下星期他即將前往小熊球團面試總教練一職，和現階段的其它三位候選人競爭。

自從宣布不和麥登（Joe Maddon）續約，小熊教頭出缺，吉拉迪也不諱言，有興趣回球員時期出道的小熊執教，他說：「這是一份好工作，一個主要的原因，在於格瑞利球場總是有熱情的球迷，我認為任何總教練都會想要執掌小熊的。」

今天小熊球團宣布，即將和吉拉迪在下周面談，不過日前他們已經先面試自家板凳教練洛利泰（Mark Loretta），接下來也安排一壘指導教練凡納伯（Will Venable）和前冠軍捕手羅斯（David Ross）面試，要和吉拉迪一同競爭職缺。

吉拉迪是當中唯一一位有教頭經驗的人選，2006年當上菜鳥教頭帶兵馬林魚，立刻獲得國聯最佳總教練獎，自2008年起掌管洋基十年，期間率隊奪得2009年世界大賽冠軍，2017年在美聯冠軍賽第七戰鎩羽而歸後，他未獲得洋基續約，轉而擔任電視台球評工作，今年底的12強賽將重出江湖執教，接下美國隊兵符。

這個月即將滿55歲的吉拉迪自小在伊利諾伊州長大，1986年選秀也被在地球隊小熊挑中，球員生涯前七年都待在小熊體系，其中四年升上大聯盟，出賽578場，打擊率2成59，帶有13轟。