MLB／韋蘭德7局無失分 太空人退光芒搶首勝

2019-10-05 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



美聯分區系列賽第一戰，太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）輕鬆應戰，對光芒先發七局，只被敲出一支安打、無失分，用完美表現率領太空人6：2勝出，季後賽首戰迎來好彩頭。

韋蘭德剛好用100球完成本日任務，送出八次三振，讓他季後賽累積175K，大聯盟史上排名第三，僅次於派提特（Andy Pettitte）的183K和史莫茲（John Smoltz）的199K，今年就有機會一一超車。

除此之外，韋蘭德生涯第九度在季後賽繳出七局以上、失分一分以下的佳作；今天他進帳個人季後賽生涯第14勝，追平葛拉文（Tom Glavine）、並列史上第三，前面只剩史莫茲的15勝和派提特的19勝，難怪太空人隊友亞土維（Jose Altuve）直呼，「我真的很開心，就像我跟韋蘭德說的，還好我不必對決他。」

亞土維在五局下率先打破僵局，一出局、一壘有人時，一棒將光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）打退場，用兩分砲開啟這個四分大局，後兩分是對方守備失誤奉送。

韋蘭德透露，「我和亞土維昨晚才傳訊息，今天的比賽說好『衝吧』，這支球隊不會善罷干休的，這些傢伙很飢渴。」太空人在七局下增添兩分，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）和古瑞爾（Yuli Gurriel）的二壘安打各帶一分打點。

自從分區系列賽實施現制五戰三勝，並且主場優勢為第一、二、五戰以來，在自家率先搶下第一勝的隊伍，有78%機率晉級，勝券在握的太空人，明天要派另一位強投柯爾（Gerrit Cole）先發爭取聽牌。