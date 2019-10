太空人投手韋蘭德想投到45歲。 美聯社 分享 facebook 現年36歲的太空人強投韋蘭德(Justin Verlander)老而彌堅,如今他更打算扮演棒壇長青樹,決定投到45歲再退休。

韋蘭德近期談到生涯晚年規劃,認為自己再投個9年應該沒問題,他表示:「我猜數字大概在45左右吧,我不知道能不能成真,但我是不會小看自己的。」

韋蘭德在36歲還能維持2.58防禦率可謂持盈保泰,且有老前輩萊恩(Nolan Ryan)的27年生涯當作先例,只要沒有意外發生,韋蘭德要達成目標似乎不無可能。

Nine more years of Verlander? "I guess I kind of pegged this like 45 number. Whether that's realistic or not, I don't know. I know I'm not going to sell myself short." #Astros