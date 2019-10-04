MLB／國民追打壞球超過4成 透納：太想要贏球

2019-10-04 16:41 聯合新聞網 綜合報導



透納認為隊友都太緊張了。 路透 分享 facebook 國民國聯分區首戰遭道奇6:0完封，慘敗之餘，游擊手透納（Trea Turner）認為球隊太過在乎勝利，反而忘記比賽初衷，直言球隊需要放輕鬆點。

透納賽後表示：「就現在而言，我覺得球隊有點太過汲汲營營。我覺得可以放鬆點，享受比賽，然後做我們平常熟悉的事情。今天有不錯的打數，但就是有點太刻意去打擊了。」

透納所言不假，國民敗戰有很大原因跟追打壞球有關，此役就打了41%的壞球，是本賽季壞球追打率第二高，也比球隊本季居國聯第2的27%追打率，整整多出14個百分點，明顯不在狀況內。

教頭馬丁尼茲（Davey Martinez）也發言表示：「我們應該要專注在好球帶內的球，對我來說這是關鍵，每當我們鎖定投進好球帶的球，多半能夠安打，讓比賽持續進行，這也是我們整個賽季在做的事。」

其實，國民在每輪季後賽首戰打擊率慘淡不是新鮮事，過去5場系列賽開門戰，國民的平均打擊率只有1.64，場均得分也僅僅1.6分。

或許正如透納所言，國民給予在幾過多壓力，馬丁尼茲也深知此事，他說：「現在我們需要好好放鬆，隔日再戰，然後不要漏掉好球帶內的球。我也跟球員們說：『嘿！做自己就好，不要做多餘的事情。』」