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MLB／亞古納又不積極跑壘 勇士輸球成隊友箭靶

2019-10-04 15:36聯合新聞網 綜合報導

亞古納。 美聯社
亞古納。 美聯社
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勇士新人王亞古納（Ronald Acuna Jr.）先前就曾因不積極跑壘引發爭議，這次在國聯分區季後賽又上演同樣戲碼，讓不少隊友表示不滿。

亞古納7局下對上紅雀後援投手布理畢亞（John Brebbia），逮中第5球滑球，將球掃至右外野。本該積極跑壘，亞古納這時壞習慣又上身，先是邊慢跑、邊看球的落地位置，確認球沒有越過牆才打算開始加速，不過為時已晚，紅雀外野手佛勒（Dexter Fowler）很快就將球回傳，讓他只能踏上一壘。

賽後教練、隊友紛紛在採訪時表達不滿，當家球星弗里曼（Freddie Freeman）就說：「這很令人沮喪，這件事說了又說，再講也只是徒勞，他得知道這是在季後賽跟例行賽都不應該犯的錯誤，很不幸今天發生了。」

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）也表示：「他應該要上二壘，他只上到一壘讓我們比較不容易有所建樹，很討厭這種事發生。」當時亞古納上壘後，靠著接棒的奧比斯（Ozzie Albies）上二壘，但後來在唐納森（Josh Donaldson）擊出平飛球後被策動雙殺出局，導致勇士該局毫無斬獲。

這不是亞古納第一次讓人頭痛，8月中就也因類似狀況被教練請下場，這次還犯錯，連頗有交情的奧比斯也看不下去，直言：「他當時要是上二壘肯定能得分，這很嚴重，他應該知道自己必須做得更好。」

頭痛
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