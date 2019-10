MLB／亞古納又不積極跑壘 勇士輸球成隊友箭靶

亞古納。 美聯社 分享 facebook

勇士新人王亞古納(Ronald Acuna Jr.)先前就曾因不積極跑壘引發爭議,這次在國聯分區季後賽又上演同樣戲碼,讓不少隊友表示不滿。

亞古納7局下對上紅雀後援投手布理畢亞(John Brebbia),逮中第5球滑球,將球掃至右外野。本該積極跑壘,亞古納這時壞習慣又上身,先是邊慢跑、邊看球的落地位置,確認球沒有越過牆才打算開始加速,不過為時已晚,紅雀外野手佛勒(Dexter Fowler)很快就將球回傳,讓他只能踏上一壘。

賽後教練、隊友紛紛在採訪時表達不滿,當家球星弗里曼(Freddie Freeman)就說:「這很令人沮喪,這件事說了又說,再講也只是徒勞,他得知道這是在季後賽跟例行賽都不應該犯的錯誤,很不幸今天發生了。」

勇士教頭史尼克(Brian Snitker)也表示:「他應該要上二壘,他只上到一壘讓我們比較不容易有所建樹,很討厭這種事發生。」當時亞古納上壘後,靠著接棒的奧比斯(Ozzie Albies)上二壘,但後來在唐納森(Josh Donaldson)擊出平飛球後被策動雙殺出局,導致勇士該局毫無斬獲。

這不是亞古納第一次讓人頭痛,8月中就也因類似狀況被教練請下場,這次還犯錯,連頗有交情的奧比斯也看不下去,直言:「他當時要是上二壘肯定能得分,這很嚴重,他應該知道自己必須做得更好。」

Ronald Acuna Jr. almost hits a home run but just misses and ends up with a single #ChopOn pic.twitter.com/CS73eMY3Xy