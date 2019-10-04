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MLB／布勒六局無失分好Young 道奇擊敗國民奪首勝

2019-10-04 12:15聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

道奇投手布勒。 路透
道奇投手布勒。 路透
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道奇隊靠著25歲先發投手布勒（Walker Buehler）六局無失分、八次三振表現，加上孟西（Max Muncy）兩安打、三打點的適時一擊，以6：0擊敗國民隊，拿下國聯分區系列賽第一戰勝利。

道奇先發投手布勒投六局無失分，送出八次三振，僅有一支安打、三次四壞保送，拿下勝投，以25歲67天之齡，成為大聯盟季後賽史上投出八次三振、無失分僅被敲一安以下的最年輕投手。

布勒也是大聯盟史上第一位生涯前五場季後賽出賽都投出至少七次三振的投手，而且上一次失分已是去年國聯冠軍賽在首局被葉力奇（Christian Yelich）敲出的陽春砲，目前季後賽連續16局無失分。

國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）投得跌跌撞撞，首局就因四次四壞保送免費奉送一分，五局下再因一壘手坎崔克（Howie Kendrick）「火車過山洞」的接球失誤，多掉一分，最終六局失兩分、一分自責，九次三振，五次四壞，吞下敗投。

道奇前兩分靠對手，不過七局下孟西在滿壘兩出局的安打，紮紮實實打回兩分，八局下路克斯（Gavin Lux）、彼德森（Joc Pederson）兩發陽春砲再拉開差距。

這一勝對道奇非常重要，他們在五戰三勝制的國聯分區系列賽中，只要拿下第一戰就能挺進下一輪，過去有六次都是如此，其他七次第一戰落敗，只有一次逆轉晉級。

道奇國民
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