MLB／客場擊敗勇士 紅雀卡本特：壓力丟給他們

2019-10-04 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅雀隊在國聯分區系列賽首戰對上勇士隊，最後兩局攻下六分，先追平、再超前，最終以7：6在客場拿下重要一勝，明天先發的王牌投手弗列爾提（Jack Flaherty）有機會幫球隊帶著2勝0敗的領先回到主場。

八局上代打敲回追平分的卡本特（Matt Carpenter）說：「無論季後賽什麼時候，能在客場奪勝都很重要，尤其是第一戰，壓力到他們那邊，他們必須想辦法在明天贏球，而我們明天有王牌登板。」

紅雀全場出現兩次失誤，也都造成失分，導致七局打完以1：3落後，八局上高史密特（Paul Goldschmidt）先敲出陽春砲，兩出局後迪隆（Paul DeJong）、王寇頓（Kolten Wong）、卡本特（Matt Carpenter）連敲三安追平，不過王寇頓闖本壘時出局，無緣超前。

而紅雀在九局上攻下四分，歐蘇納（Marcell Ozuna）與王寇頓的二壘安打分別敲向左、右外野，各帶有兩分打點，卡本特說：「非常艱難的勝利，我們有一組從不熄火的打線，前面雖然有點低潮，但我們還是持續壓迫，結果在八局追平、九局領先。」

紅雀救援投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）在九局下被勇士隊敲出兩轟，分別是亞古納（Ronald Acuna Jr.）的兩分砲、弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲，幸好不影響勝負。

紅雀明天先發的弗列爾提在本季投出生涯三年來最佳成績，例行賽11勝8敗、防禦率2.75，196.1局送出231次三振，尤其被上壘率僅0.968，居國聯第一。