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MLB／洋基季後賽首戰交給派克斯頓 田中將大排第二

2019-10-04 11:06聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

洋基季後賽首戰交給派克斯頓。 美聯社
洋基季後賽首戰交給派克斯頓。 美聯社
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洋基隊要挑戰隊史第28冠的第一步，明天開打的美聯分區系列賽交給派克斯頓（James Paxton）先發，對上雙城隊的貝瑞歐斯（Jose Berrios），雙城與洋基是大聯盟本季長打最猛的隊伍，雙城隊以307轟居第一，洋基隊僅落後一轟。

要面對這樣的火力，派克斯頓說：「把球投好，只有這樣，絕對不要投到紅中，對上有300轟的球隊如果犯錯，他們不會放過，他們對其他好球也能攻擊，這我不能控制，我能做的就是減少失誤。」

這是貝瑞歐斯生涯第一次季後賽先發，卻是第二次出賽，上一次同樣在洋基主場，2017年美聯外卡戰他以中繼身分登板，三局丟掉三分，雙城也遭淘汰。

貝瑞歐斯表示，「在那之後，我成長很多，得到很多經驗，都對我明天出賽有幫助。」貝瑞歐斯今年投出明星級成績，14勝8敗、防禦率3.68，200.1局送出195次三振。

洋基同時也公布下兩戰先發，第二戰交給日籍好手田中將大，第三戰移師客場則由塞佛里諾（Luis Severino）先發，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，對於這項安排猶豫很久，也想過不同順序，「但我覺得貝瑞歐斯是我們踏出第一步的正確人選。」

今年球季即將引退的沙巴西亞（CC Sabathia）則未在分區系列賽名單中，原因是左肩傷勢恢復不如預期，沙巴西亞也給予派克斯頓一些建議，「他在例行賽有投過一些重要的戰役，那些跟季後賽一樣，他有經驗，只要上場好好表現就好。」

洋基雙城沙巴西亞
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