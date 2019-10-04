洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

過去15年來，當紐約洋基和明尼蘇達雙城這兩支球隊的名字，同時出現在一個季後系列賽裡面，最終的勝利者十之八九，都是洋基。自2003年至今，洋基對戰雙城的15場季後比賽中，洋基獲得13勝，他們在2003、2004、2009和2010年的季後系列賽，皆以橫掃雙城之姿繼續晉級季後賽。2017年美聯外卡賽，雙城首局就棒打洋基先發投手塞維利諾（Luis Severino）取得三比零領先，但最終還是四比八敗陣下來，慘遭淘汰出局。

今年，2017年的美聯外卡賽組合，將再度於季後賽正面交鋒，只是這次不再是一戰定生死的淘汰戰，而是五戰三勝的美聯分區系列賽。此外，今年的雙城隊跟兩年前相比，陣容組成和球員實力都更上一層樓，而洋基也有別於當時在例行賽僅繳出91勝的戰績勉強打進10月棒球，本季完成103勝的美聯最佳例行賽成績挺進季後賽，對勝利的把握度亦提升不少。

美聯分區賽雙城對洋基系列戰，首場比賽將於明天早上5點在洋基球場開打。 美聯社 分享 facebook

雙城和洋基是今年大聯盟團隊全壘打榜的前兩名，分別揮出307支和306支，兩隊本季靠全壘打得分的比例，皆達到51％以上，都排在全聯盟前五名，因此，這個系列賽兩隊打線的全壘打能力是否能正常發揮，將是一大觀戰重點。反過來說，哪一隊的投手能夠有效壓制對方的全壘打砲火，就可以佔得上風。

洋基預計會在此系列賽推出派克斯頓（James Paxton）、塞佛里諾和田中將大。派克斯頓例行賽最後一次先發因為左臀大肌神經發炎，只投21球就提前退場，但根據報導他應能以準備齊全的姿態上場，不過要注意的是，雙城打線是大聯盟今年例行賽對左投破壞力最強的團隊，整體對左投的進攻指數高達.885，派克斯頓必須堤防蓋佛（Mitch Garver）、克隆（C.J. Cron）和史構普（Jonathan Schoop）等很會打左投的打者。

塞佛里諾9月份傷癒歸隊三場先發，有兩場表現出色，惟恢復健康的時間尚短，洋基應該只會讓他投大約90球左右，就讓頂級的後援戰力接手。另外，洋基亦不排除在田中先發時，在他前面派出假先發，減輕田中對前段棒次的壓力。

塞維利諾去年為洋基拿下19勝，本季到9月才復出，目前只出賽3場，但12局投球中飆出驚人的17K，只被打6支安打失2分，他如果能維持這樣的表現將是一大利多。 美聯社 分享 facebook

雙城的先發戰力是他們陣容裡相對較弱的環節，真正會以先發投手身份出賽的投手應該只有王牌貝瑞歐斯（Jose Berrios）和中生代投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi），而8月份才登上大聯盟的菜鳥達布納克（Randy Dobnak）也有機會參一腳。至於其餘場次，雙城或許得倚賴由索普（Lewis Thorpe）、史塔沙克（Cody Stashak）、史邁澤（Devin Smeltzer）等年輕牛棚戰力來進行牛棚車輪戰。

值得注意的是，貝瑞歐斯和歐多瑞齊皆為飛球型右投，在非常適合左打者開轟的洋基球場，形勢上處於劣勢。而洋基亦可針對這點調兵遣將，一壘手有可能會捨棄季末狀況較差的右打佛伊特（Luik Voit），讓9月份15場出賽進攻指數高達1.142的新人左打福特（Mike Ford）出賽。

雙城王牌先發貝瑞歐斯的球路在洋基主場較為不利，他生涯2度在此出賽，戰績0勝2敗、防禦率9.82。 美聯社 分享 facebook

牛棚方面，洋基毫無疑問是帳面上實力較佳的一方，但雙城隊牛棚下半季的進步也不容忽視。洋基的肯利（Tommy Kahnle）、布里頓（Zack Britton）、歐塔維諾（Adam Ottavino）和查普曼（Aroldis Chapman）等人共組球威犀利無比的鐵牛連線，而例行賽先發左投哈普（J.A. Happ）將會轉換角色，為條紋軍的季後賽牛棚提供深度（沙巴西亞（CC Sabathia）已確定被排除在分區系列賽球員名單之外）。

雙城牛棚原本看似像是弱點，但在季中交易大限補進羅摩（Sergio Romo）之後，加上達非（Tyler Duffey）和利特爾（Zack Littell）等人下半季的表現升級，雙城牛棚來到季後賽感覺已成了戰力強項（但還是比不上洋基的牛棚）。達非、羅摩和終結者羅傑斯（Taylor Rogers）將處理比賽後半段，而梅伊（Trevor May）、利特爾、甚至火球新人葛雷特洛（Brusdar Graterol）或例行賽先發投手吉布森（Kyle Gibson），則都可能是雙城銜接先發投手跟後段牛棚強投的中繼橋樑。

洋基終結者查普曼(左)和雙城終結者羅傑斯(右)都是非常穩定可靠，但洋基牛棚其他好手戰力遠勝於雙城。 美聯社 分享 facebook

兩隊進入季後賽前，皆有一些值得注意的重點傷兵。洋基的英卡納西恩（Edwin Encarnacion）左腹斜肌拉傷的傷勢到例行賽結束都還沒有痊癒，如果他在季後賽擔任指定打擊，揮棒是否能使出百分之百的效益，仍值得觀察。左鼠蹊部拉傷的捕手桑契斯（Gary Sanchez）例行賽尾聲復出，還有蹲捕，來到季後賽狀況應能調整到最佳狀態。

至於雙城，本季在打擊上繳出亮眼產出的菜鳥內外野工具人阿拉耶茲（Luis Arraez，打擊率高達.334），於例行賽最終階段扭傷右腳踝，還不確定是否能在分區系列賽為雙城做出貢獻。值得慶幸的是，上肩菱形肌受傷的凱普勒（Max Kepler）和右腹斜肌緊繃的岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）都能在系列賽首戰歸隊，這兩員對雙城的火力和調度彈性都能產生不小的加分效果。

洋基英卡納西恩(左)與雙城凱普勒(右)本季分別打出34轟和36轟，球隊都非常需要他們一棒炸裂的能力。 2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

筆者認為，洋基總教練布恩（Aaron Boone）帶兵第二度打進季後賽，應能記取前一年太晚換投手導致球隊輸掉美聯分區系列賽的教訓（去年美聯分區系列賽第四戰，等到沙巴西亞在第三局丟三分才上場換投，為時已晚），更加積極主動地使用他坐擁的超強後援鐵牛陣，將60％以上的局數交給強悍十足的牛棚戰力。

在洋基的打線、先發輪值跟雙城難分軒輊的情況下，條紋軍的優勢牛棚應該會成為左右本系列的最大關鍵，因此筆者預測洋基應能乘著比雙城略勝一疇的牛棚，在此次美聯分區系列賽再次擊敗雙城，延續雙城近15年在季後賽對到洋基就輸球的噩夢。

預測洋基對雙城獲勝隊伍：洋基